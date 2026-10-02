ताज हॉटेलमधलं बाथरुम नेमकं कसं आहे? पाहा फोटो...

संतोष कानडे

ताज हॉटेल

ताज हॉटेलमधील आलिशान बाथरूमची रचना साधारणपणे आराम, स्वच्छता आणि आकर्षक सजावटीवर भर देणारी असते.

आलिशान खोल्या

अनेक आलिशान खोल्यांच्या बाथरूममध्ये संगमरवरी किंवा उच्च दर्जाच्या दगडांचा वापर दिसतो.

आकर्षक प्रकाशयोजना

मोठा आरसा, प्रशस्त आरसामंच आणि आकर्षक प्रकाशयोजना बाथरूमला वेगळा लूक देतात.

स्वतंत्र स्नानगृह

काही खोल्यांमध्ये स्वतंत्र स्नानगृह आणि शॉवरची व्यवस्था असते.

शॉवर

उच्च दर्जाचे नळ, शॉवर आणि इतर स्नानगृह साहित्य वापरले जाते.

दर्जेदार प्रसाधन

अनेक आलिशान खोल्यांमध्ये पाहुण्यांसाठी दर्जेदार प्रसाधन साहित्यही उपलब्ध असते.

बाथरूम

बाथरूमची सजावट खोलीच्या एकूण आलिशान शैलीशी जुळणारी ठेवली जाते.

सूट

काही विशेष सूटमध्ये बाथरूमची जागा नेहमीच्या हॉटेल खोल्यांपेक्षा अधिक प्रशस्त असू शकते.

बाथरूमची रचना

मात्र बाथरूमची रचना आणि सुविधा कोणती खोली किंवा सूट निवडला आहे यावर बदलू शकतात.

सजावट

म्हणून ताज हॉटेलमधील बाथरूमचे फोटो पाहिल्यास त्याची सजावट आणि आलिशानपणा अधिक स्पष्टपणे लक्षात येतो.

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