ताज हॉटेलमधलं बाथरुम नेमकं कसं आहे? पाहा फोटो...

संतोष कानडे
ताज हॉटेलमधील आलिशान बाथरूमची रचना साधारणपणे आराम, स्वच्छता आणि आकर्षक सजावटीवर भर देणारी असते.
अनेक आलिशान खोल्यांच्या बाथरूममध्ये संगमरवरी किंवा उच्च दर्जाच्या दगडांचा वापर दिसतो.
मोठा आरसा, प्रशस्त आरसामंच आणि आकर्षक प्रकाशयोजना बाथरूमला वेगळा लूक देतात.
काही खोल्यांमध्ये स्वतंत्र स्नानगृह आणि शॉवरची व्यवस्था असते.
उच्च दर्जाचे नळ, शॉवर आणि इतर स्नानगृह साहित्य वापरले जाते.
अनेक आलिशान खोल्यांमध्ये पाहुण्यांसाठी दर्जेदार प्रसाधन साहित्यही उपलब्ध असते.
बाथरूमची सजावट खोलीच्या एकूण आलिशान शैलीशी जुळणारी ठेवली जाते.
काही विशेष सूटमध्ये बाथरूमची जागा नेहमीच्या हॉटेल खोल्यांपेक्षा अधिक प्रशस्त असू शकते.
मात्र बाथरूमची रचना आणि सुविधा कोणती खोली किंवा सूट निवडला आहे यावर बदलू शकतात.
म्हणून ताज हॉटेलमधील बाथरूमचे फोटो पाहिल्यास त्याची सजावट आणि आलिशानपणा अधिक स्पष्टपणे लक्षात येतो.