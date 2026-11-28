Varsha Balhe
पाणीपुरी म्हटलं की सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सुटतं. अनेक लोकांचा आवडता पदार्थ म्हणजे पाणीपुरी.
Taj Hotel Pani Puri Price
esakal
अनेक स्ट्रीट फूडपैकी पाणीपुरी हा एक महत्त्वाचा पदार्थ मानला जातो.
Taj Hotel Pani Puri Price
esakal
पाणीपुरीला वेगवेगळ्या भागांत अनेक नावांनी ओळखलं जातं. जसं की पाणीपुरी, गोलगप्पा, पुचका, पाणी के बताशे, फुलकी, पकोडी अशी अनेक नावं आहेत.
Taj Hotel Pani Puri Price
esakal
पाणीपुरी म्हटलं की आपल्याला रस्त्यावर विकली जाणारी पाणीपुरी आठवते. गाडीवर मिळणारी पाणीपुरी खाण्यासाठी अनेकांची गर्दी असते. सध्या एका प्लेट पाणीपुरीची किंमत २५ ते ३० रुपयांच्या दरम्यान आहे.
Taj Hotel Pani Puri Price
esakal
पाणीपुरी हा सामान्य माणसाच्या आवडत्या स्ट्रीट फूडपैकी एक पदार्थ आहे. मात्र, अनेकांना असा प्रश्न पडतो की, ताज हॉटेलमध्ये पाणीपुरीची किंमत किती असेल?
Taj Hotel Pani Puri Price
esakal
मुंबईतील ताज हॉटेलमध्ये पाणीपुरीची किंमत रस्त्यावर मिळणाऱ्या पाणीपुरीच्या तुलनेत खूप जास्त असते.
Taj Hotel Pani Puri Price
esakal
फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये पदार्थांच्या किमती त्यांच्या सेवा, वापरले जाणारे पदार्थ आणि हॉटेलच्या दर्जानुसार ठरतात.
Taj Hotel Pani Puri Price
esakal
नोव्हेंबर २०२६ मधील मुंबईतील द ताज महाल पॅलेस हॉटेलच्या सी लाउंजच्या अधिकृत मेनूनुसार, एका प्लेट पाणीपुरीची किंमत १,१०० रुपये आहे. यावर सरकारी कर वेगळे आकारले जातात.
Taj Hotel Pani Puri Price
esakal
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esakal