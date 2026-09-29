ताज हॉटेलमध्ये बकऱ्याचं मटण मिळतं का?

संतोष कानडे

ताज हॉटेल

ताज हॉटेलच्या काही भोजनालयांमध्ये विविध प्रकारचे मांसाहारी पदार्थ मिळतात.

खाद्ययादी

काही ताज हॉटेलच्या खाद्ययादीत बकऱ्याचे मांस म्हणजेच मटणाचे पदार्थ दिलेले आहेत.

ताजमहाल पॅलेस

मुंबईतील ताजमहाल पॅलेसमधील लोया भोजनालयाच्या खाद्ययादीत मटणाचे पदार्थ आहेत.

मांस

काही पदार्थांमध्ये बकऱ्याच्या मांसाऐवजी मेंढींचे मांस वापरलेले असल्याचेही नमूद केलेले आहे.

मटण

मटण आणि मेंढींचे मांस हे शब्द नेहमी एकाच अर्थाने घेतले जात नाहीत.

हॉटेल

ताजच्या वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये मांसाहारी पदार्थांची खाद्ययादी वेगवेगळी असू शकते.

पदार्थ

त्यामुळे एका ताज हॉटेलमध्ये मिळणारा पदार्थ दुसऱ्या ताज हॉटेलमध्ये मिळेलच असे नाही.

बकऱ्याचे मांस

बकऱ्याचे मांस हवे असल्यास भोजनाची ऑर्डर देण्यापूर्वी त्याची स्पष्टपणे विचारणा करता येते.

खाद्ययादी

खाद्ययादीत मटण, बकऱ्याचे मांस किंवा मेंढींचे मांस यापैकी नेमका कोणता उल्लेख आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

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