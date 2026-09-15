ताज हॉटेलमध्ये एका रात्रीच्या मुक्कामाला किती पैसे लागतात?

संतोष कानडे
Taj Hotels ही भारतातील प्रसिद्ध लक्झरी हॉटेल साखळी आहे. सामान्यांसाठी या हॉटेलमध्ये राहणं म्हणजे स्वप्न असतं.
ताज हॉटेलमध्ये एका रात्रीच्या मुक्कामाचा दर हॉटेल आणि शहरानुसार मोठ्या प्रमाणात बदलतो.
सामान्य खोल्यांचे दर अनेक ठिकाणी दहा हजारांपासून पुढे सुरू होऊ शकतात.
मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतील प्रसिद्ध ताज हॉटेल्समध्ये दर तुलनेने अधिक आहेत.
समुद्रदृश्य, मोठी खोली किंवा विशेष सुविधांच्या रूमसाठी जास्त पैसे द्यावे लागू शकतात.
सूट किंवा लक्झरी श्रेणीतील खोल्यांचे दर सामान्य रूमपेक्षा खूपच जास्त असतात.
सण, सुट्ट्या आणि पर्यटनाच्या हंगामात रूमचे दर वाढण्याची शक्यता असते.
काही बुकिंगमध्ये नाश्ता, कर आणि इतर शुल्क वेगळे आकारले जाऊ शकतात.
त्यामुळे ताज हॉटेलमध्ये एका रात्रीचा मुक्काम काही हजारांपासून लाखो रुपयांपर्यंत निश्चितपणे जातो.
अचूक किंमत जाणून घेण्यासाठी शहर, हॉटेल आणि मुक्कामाची तारीख पाहणेदेखील तेवढेच आवश्यक आहे.