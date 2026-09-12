ताज हॉटेलच्या वेटरला किती पगार मिळतो?

संतोष कानडे
ताजसारख्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वेटरला सामान्य हॉटेलच्या तुलनेत चांगले वेतन असते.
सुरुवातीच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा पगार तुलनेने कमी असतो. अनुभव वाढल्यानंतर पगारात वाढ होते आणि अपेक्षेप्रमाणे पगार मिळतो.
पगाराव्यतिरिक्त सर्व्हिस चार्ज, टिप्स किंवा इतर भत्ते मिळू शकतात. काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना जेवण, निवास किंवा इतर सुविधा दिल्या जाऊ शकतात.
ताज हॉटेलमध्ये वेटर/वेट्रेसचा मासिक पगार साधारण 12,000 ते 30,000 दरम्यान असू शकतो.
या पदासाठी अंदाजे ₹21,000 प्रतिमहिना हा मध्यम एकूण पगार काही साईट्सवर नोंदवला गेला आहे.
काही सर्व्हर/वेटर कर्मचाऱ्यांचा सरासरी बेस पे सुमारे ₹23,000 प्रतिमहिना असल्याचे वेतन डेटामध्ये दिसते.
एका नोंदीनुसार मुंबईतील अनुभवी वेटर/वेट्रेसला सुमारे 27,000 प्रतिमहिना एकूण वेतन मिळाल्याचे दिसते.
नोंदी
त्यामुळे ताजमध्ये वेटरला सर्वसाधारणपणे ₹12,000 ते ₹30,000 प्रतिमहिना पगार मिळू शकतो.
मात्र प्रत्यक्ष पगार हा हॉटेल, शहर, अनुभव आणि पदानुसार निश्चित केला जातो. मात्र अनुभव वाढल्यानंतर पगार 50 हजारांच्याही पुढे जातो.