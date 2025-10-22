लग्नाच्या आधीच आई बनली होती 'या' क्रिकेटपटूची पत्नी...

Shubham Banubakode

ऑस्ट्रेलियाचा आक्रमक फलंदाज

ऑस्ट्रेयलियन क्रिकेटपटू ट्रेव्हिस हेड आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. तो मैदानात फलंदाजीत जितका आक्रमक असतो, तेवढाच खऱ्या आयुष्यात प्रेमळही आहे.

ट्रेव्हिसची पत्नी

ट्रेव्हिसच्या पत्नीचं नाव जेसिका असून ती मॉडेल आहे. २०२३ मध्ये त्यांचा प्रेमविवाह झाला. त्यांना सध्या दो अपत्य आहेत.

विवाहापूर्वी झाली होती आई

पण तुम्हाला माहिती का, ट्रेव्हिसची पत्नी जेसिका विवाहापूर्वी आई झाली होती. हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण हे खरं आहे.

अपत्य झाल्यानंतर केला विवाह

जेसिका आणि ट्रेव्हिस यांना सप्टेंबर 2022 मध्ये पहिलं अपत्य झालं. त्यानंतर त्यांनी 2023 मध्ये विवाह केला.

कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण

ट्रेव्हिस आणि जेसिका दोन मुलांचे पालक आहेत. ते आपल्या कुटुंबासोबत आनंदी क्षण घालवतात. जेसिका नेहमीच ट्रेव्हिसला मैदानात पाठिंबा देताना दिसते.

मालदीव ट्रीप

विशेष म्हणजे लग्नानंतर दोघेही आपल्या मुलीसह मालदीवला फिरायला गेले होते.

मुलांसोबत भटकंती

क्रिकेटमधून वेळ मिळताच ट्रेव्हिस आणि जेसिका आपल्या मुलांसोबत वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरायला जातात.

