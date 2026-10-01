ताज हॉटेलमध्ये सगळ्यात महागड्या खोलीचं भाडं किती?

संतोष कानडे
मुंबईतील ताज महाल पॅलेसमधील सर्वात आलिशान निवासस्थानांपैकी एक म्हणजे टाटा सूट आहे.
या सूटचे क्षेत्रफळ तब्बल ४६५ चौरस मीटर आहे. यात दोन शयनकक्षांसह प्रशस्त बैठक, भोजनकक्ष आणि स्वतंत्र कार्यालय आहे.
सुमारे १५ जण बसू शकतील अशी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था असल्याचे अहवाल सांगतात.
या सूटमध्ये खासगी व्यायामाची जागा, विश्रांतीची जागा आणि इतर आलिशान सुविधा आहेत.
टाटा सूटचा दर हंगाम आणि उपलब्धतेनुसार बदलतो. २०२६ मधील विविध वृत्तांनुसार या सूटचे भाडे साधारण ७ लाख ते १२ लाख रुपये प्रति रात्र असल्याचे सांगितले जाते.
मात्र ताजच्या संकेतस्थळावर या सूटचा नियमित दर ऑनलाइन दाखवला जात नसून चौकशी करून आरक्षण करावे लागते.
१२ लाख रुपये हा प्रत्येकच रात्रीचा ठरलेला दर नसून उपलब्ध अहवालांमधील अंदाजे कमाल दर आहे.
म्हणजेच या सूटमध्ये एका रात्रीचा मुक्काम सामान्य हॉटेलच्या खोलीपेक्षा कित्येक पटीने महाग ठरू शकतो.