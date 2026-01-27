जगातील सर्वात उंच झाड कोणते? कुतूहल जागवणारी 'या' महाकाय झाडाची माहिती!

सकाळ डिजिटल टीम

उंच झाड

जगातील सर्वात उंच झाड कुठे आहे आणि त्याचे नाव काय आहे जाणून घ्या.

Hyperion tree

|

sakal 

प्रजात

हायपेरियन हे झाड 'कोस्टल रेडवूड' (Coastal Redwood) या प्रजातीचे आहे, ज्याचे शास्त्रीय नाव Sequoia sempervirens आहे.

Hyperion tree

|

sakal 

ठिकाण

हे झाड अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील 'रेडवूड नॅशनल पार्क'मध्ये (Redwood National Park) स्थित आहे.

Hyperion tree

|

sakal 

उंची

हायपेरियनची उंची अंदाजे ११५.९२ मीटर (३८०.३ फूट) आहे. ही उंची अमेरिकेतील 'स्टॅचू ऑफ लिबर्टी' (९३ मीटर) पेक्षाही कितीतरी जास्त आहे.

Hyperion tree

|

sakal 

शोध

या झाडाचा शोध २५ ऑगस्ट २००६ रोजी ख्रिस अ‍ॅटकिन्स आणि मायकल टेलर या दोन निसर्गप्रेमींनी लावला होता.

Hyperion tree

|

sakal 

गोपनीयता

हायपेरियनचे नेमके ठिकाण गुप्त ठेवण्यात आले आहे. पर्यटकांच्या गर्दीमुळे झाडाच्या मुळांना इजा होऊ नये आणि परिसरातील पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Hyperion tree

|

sakal 

वयोगट

संशोधकांच्या मते, या झाडाचे वय अंदाजे ६०० ते ८०० वर्षे असू शकते. रेडवूड प्रजातीची झाडे साधारणपणे २००० वर्षांपर्यंत जगू शकतात.

Hyperion tree

|

sakal 

वाढ

या झाडाची उंची अधिक वाढू शकली असती, परंतु त्याच्या शेंड्याला सुतारपक्षांनी (Woodpeckers) केलेल्या जखमांमुळे त्याची वरच्या दिशेने होणारी वाढ काही प्रमाणात मंदावली आहे.

Hyperion tree

|

sakal 

निसर्गाची किमया

हायपेरियन दरवर्षी इतके लाकूड तयार करते की त्यातून कित्येक घरे बांधली जाऊ शकतात. हे झाड वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

Hyperion tree

|

sakal 

भारतातील पाच सर्वात स्वस्त टुरिस्ट ठिकाणं कोणती?

Budget Destinations

|

esakal

येथे क्लिक करा