रोजची कटकट, बॉसची बडबड... थोडं थांबा, हा घाट तुमचं मन शांत करेल!

सकाळ वृत्तसेवा

पश्चिम घाटातील नयनरम्य घाट

ताम्हिणी घाट (Tamhini Ghat) हा पुणे जिल्ह्यातील मुळशी आणि रायगड जिल्ह्यातील माणगाव यांना जोडणारा पश्चिम घाटातील एक सुंदर घाटरस्ता आहे.

निसर्गरम्य दृश्यांचे आकर्षण

हा घाट हिरवीगार जंगले, धबधबे आणि निसर्गरम्य दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. पुण्यापासून हे ठिकाण अंदाजे ६० किलोमीटर अंतरावर आहे.

सौंदर्याची खरी अनुभूती

पावसाळ्याच्या दिवसांत (जून ते सप्टेंबर) ताम्हिणीचे निसर्गसौंदर्य अधिक खुलून दिसते. सर्वत्र हिरवळ आणि धुक्याचे वातावरण अनुभवायला मिळते.

भौगोलिक स्थान

ताम्हिणी घाट सह्याद्रीच्या डोंगररांगेत वसलेला आहे. जवळच असलेला मुळशी जलाशय (Mulshi Dam) हे देखील एक पाहण्यासारखे महत्त्वाचे ठिकाण आहे.

पर्यटनासाठी सर्वोत्तम वेळ

ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात हवामान आल्हाददायक असते, पण निसर्गाची खरी अनुभूती घेण्यासाठी पावसाळा (जुलै ते सप्टेंबर) हा सर्वोत्तम काळ आहे.

खास पर्यटनाचे आकर्षण

ताम्हिणी घाट हा ट्रेकिंग (Trekking) आणि निसर्गरम्य भटकांतीसाठी (Scenic Drives) एक लोकप्रिय ठिकाण आहे. येथील नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकांना खूप आकर्षित करते.

जवळचे ठिकाण

या घाटाच्या आसपास लोणावळ्याकडे जाणारा एक सुंदर रस्ता आहे, जिथे घनदाट जंगले आणि धुक्याने वेढलेल्या दऱ्यांचे नितांतसुंदर दृश्य पाहायला मिळते.

