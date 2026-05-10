साधी राहणी पण गाड्यांचं वेड! विजय थलापतीकडे आहेत 'या' महागड्या गाड्या

संतोष कानडे

गाड्यांचे वेड

थलापती विजय यांना महागड्या आणि लक्झरी गाड्यांची प्रचंड आवड असून त्यांच्या ताफ्यात एकापेक्षा एक सरस जागतिक ब्रँड्सच्या गाड्या आहेत.

रोल्स रॉयस

विजय यांच्या ताफ्यातील सर्वात मौल्यवान गाडी म्हणजे रोल्स रॉयस घोस्ट, जिची किंमत अंदाजे ६.९५ कोटी ते ७.९५ कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे.

बीएमडब्ल्यू

तंत्रज्ञानाची आवड असलेल्या विजय यांनी अलीकडेच ही इलेक्ट्रिक लक्झरी कार खरेदी केली आहे, जिची किंमत सुमारे २ कोटी ते २.५० कोटी रुपये आहे.

ऑडी

आरामदायी प्रवासासाठी त्यांच्याकडे ऑडीची ही फ्लॅगशिप सेडान असून तिची किंमत साधारण १.६० कोटी ते १.९० कोटी रुपये आहे.

रेंज रोव्हर इव्होक

दिसायला स्टायलिश आणि दमदार कामगिरी करणाऱ्या रेंज रोव्हर इव्होक या एसयूव्हीची किंमत जवळपास ७० लाख ते ८० लाख रुपये आहे.

मर्सिडीज बेंझ

अनेकदा विजय यांना मर्सिडीजच्या एस-क्लासमध्ये पाहिले जाते, जिची किंमत १.७० कोटी रुपयांच्या पुढे आहे.

गाड्यांची संख्या

सूत्रांच्या माहितीनुसार, विजय यांच्या ताफ्यात लहान-मोठ्या मिळून ८ ते १० पेक्षा जास्त लक्झरी गाड्या आहेत, ज्यांची एकूण किंमत २० कोटींच्या वर जाते.

व्होल्वो

सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या विजय यांच्याकडे १ कोटी रुपयांची व्होल्वो XC90 ही सर्वात सुरक्षित मानली जाणारी गाडीदेखील आहे.

महाराष्ट्राची कुंकूनगरी, परदेशात कुंकू एक्स्पर्ट करणारं गाव

येथे क्लिक करा