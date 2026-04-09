क्रिकेटर्सला फक्त 750 रुपये मॅच फी! बांगलादेश क्रिकेट प्रमुखांनी घेतला मोठा निर्णय

Pranali Kodre

तमिम इक्बाल

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षपदी नुकतीच माजी क्रिकेटपटू तमिम इक्बालची नियुक्ती झाली आहे. हे नियुक्ती होताच त्याने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

वेतनवाढीला मंजूरी

तो अध्यक्ष होताच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाच्या ऍड-हॉक कमिटीने वेतनवाढीला मंजूरी दिली आहे.

फक्त ७५० रुपये

बांगलादेशमध्ये महिला क्रिकेटपटूंना खूपच कमी मानधन मिळत होते. वनडे सामन्यासाठी महिला खेळाडूंना केवळ १००० टका म्हणजेत भारतीय रुपयांनुसार ७५० रुपये मिळत होते.

तमिम आश्चर्यचकीत झाला अन्...

हा आकडा समताच तमिम आश्चर्यचकीत झाला आणि त्याने त्वरित महिला क्रिकेटपटूंची वनडेसाठी मॅच फी १५००० टका केली आहे.

महिलांच्या प्रथम श्रेणी आणि टी२० साठीही वेतन वाढलं

तसेच प्रथम श्रेणी क्रिकेटसाठी महिला खेळाडूंना आता २० हजार टका, तर टी२० सामन्यासाठी १० हजार टका मॅच फी मिळणार आहे.

मासिक मानधन

याशिवाय टॉप-३६ खेळाडूंचे मासिक मानधन ३० हजाराहून आता ४० हजार टका करण्यात आले आहे.

पुरुष खेळाडूंचीही वेतनवाढ

याशिवाय पुरुष क्रिकेटपटूंचेही वेतन वाढवले आहे. A,B आणि C या श्रेणींसाठी अनुक्रमे ६५ हजार, ५० हजार आणि ४० हजार टका वेतन केले आहे. तसेच प्रथम श्रेणी सामन्यासाठी मॅट फी ७० हजाराहून १ लाख टका करण्यात आले आहे.

सुरुवात चांगली...

तमिम इक्बालने असेही म्हटले की जरी ही वेतनवाढ आदर्श नसली, तरी सुरुवात चांगली आहे.

