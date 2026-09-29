गिरिजा ओकनंतर आता ही ठरली भारताची नवी ‘नॅशनल क्रश’!

Vinod Dengale

नॅशनल क्रश

मराठमोळ्या गिरिजा ओकला काही दिवसांपूर्वी नॅशनल क्रश हा टॅग मिळाला होता.

Girija Oak 

तान्या

गिरिजा ओकनंतर आता तान्या मिश्राला नॅशनल क्रश हा टॅग मिळाला आहे.

Tanya Mishra National Crush

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Tanya Mishra Instagram Account

बिहार

तान्या मिश्रा ही बिहारची असून ती 27 वर्षांची आहे.

Bihar Actress Now India’s New ‘National Crush’

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Tanya Mishra Instagram Account

ओळख

तिने चित्रपट, वेब सिरिज, म्युझिक व्हिडिओ आणि फॅशन इव्हेंट्समधून आपली ओळख निर्माण केली आहे.

Tanya Mishra career

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Tanya Mishra Instagram Account

फोटो

सोशल मीडियावरील तिच्या फोटोंमुळे आता तीला नॅशनल क्रश म्हटले जाऊ लागले.

Tanya Mishra latest photos

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Tanya Mishra Instagram Account

लूक्स

काही नेटकरांना तिचे सुंदर डोळे आवडले तर काहींना तिची स्टाइल आवडली.

Looks

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Tanya Mishra Instagram Account

फॉलोअर्स

इन्स्टाग्रामवर तिचे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स आहेत.

Insta Followers

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Tanya Mishra Instagram Account

सिनेमा

तान्याने ‘गझनवी' व ‘चेस’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.

Tanya Mishra Movies

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Tanya Mishra Instagram Account

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Old Goa No Crowds, No Noise!

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