Bangladesh's Next PM Tarique Rahman : बांगलादेशचे होणारे पंतप्रधान तारीक रहमान आहेत तरी कोण? ; माहिती वाचून तुम्हालाही धक्का बसेल!

Mayur Ratnaparkhe
तारिक रहमान बांगलादेशचे पुढचे पंतप्रधान होतील हे आता जवळजवळ निश्चित झाले आहे.
तारिक रहमान हे माजी पंतप्रधान खालिदा झिया आणि माजी राष्ट्रपती झियाउर रहमान यांचे पुत्र आहेत.
ते ३६ वर्षांत बांगालदेशचे पहिले पुरुष पंतप्रधान बनण्याच्या तयारीत आहेत.
त्यांनी यापूर्वी १७ वर्षे राजकीय वनवास, तुरुंगवास, छळ आणि राजकीय कारस्थाने सहन केली आहेत.
१९९१ मध्ये खालिदा यांच्या पंतप्रधानपदाच्या निवडीत तारीक यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
विरोधी पक्ष, अवामी लीगने त्यांना डार्क प्रिन्स म्हणण्यास सुरुवात केली. परिणामी, त्यांची राजकीय कारकीर्द मंदावू लागली होती.
२००७ मध्ये तारिक यांनाला रात्रीतून अटक करण्यात आली होती आणि त्यांच्यावर ८४ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
सप्टेंबर २००८ मध्ये जामिनावर सुटका झाल्यानंतर, ते पत्नी आणि मुलीससह लंडनला पळून गेले होते.
