आळूच्या पानांचे 'हे' फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

आळूच्या पानांचे आरोग्यदायी आणि औषधी फायदे कोणते आहेत जाणून घ्या.
आळूच्या पानांमध्ये लोहाचे (Iron) प्रमाण भरपूर असते. याचे नियमित सेवन केल्यास शरीरातील लाल रक्तपेशींचे उत्पादन वाढते, ज्यामुळे रक्ताची कमतरता (ॲनिमिया) दूर होण्यास मदत होते.
ही पाने जीवनसत्त्व अ (Vitamin A) चा उत्कृष्ट स्रोत आहेत. जीवनसत्त्व अ डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आणि दृष्टी सुधारण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते.
आळूच्या पानांमध्ये फायबरचे (Fiber) प्रमाण जास्त असल्याने ते आतड्यांचे कार्य व्यवस्थित ठेवते. यामुळे बद्धकोष्ठता (Constipation) कमी होण्यास आणि पचनक्रिया सुरळीत होण्यास मदत होते.
या पानांमध्ये जीवनसत्त्व क (Vitamin C) आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. हे घटक शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवून संसर्गाशी लढण्यास मदत करतात.
आळूच्या पानांमध्ये असलेले काही बायोएक्टिव्ह घटक शरीरातील सूज (Inflammation) आणि वेदना कमी करण्यास मदत करतात.
यात असलेले अँटिऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्व ई (Vitamin E) त्वचेचे फ्री रॅडिकल्सपासून संरक्षण करतात, ज्यामुळे त्वचा चमकदार आणि निरोगी राहते.
आळूच्या पानांमध्ये फोलेट (Folate) असते, जे गर्भधारणेदरम्यान मातेच्या आणि गर्भाच्या न्यूरल ट्यूबच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकते.
आळूच्या पानांमध्ये ऑक्सालेट नावाचे नैसर्गिक रसायन असते, ज्यामुळे काहीवेळा घसा खवखवतो किंवा खाज येते. हे टाळण्यासाठी पाने नेहमी गरम पाण्यात उकडून किंवा चिंच/कोकम/लिंबू यांसारख्या आम्ल पदार्थांसह शिजवून खावीत.
