Tata Electric Car Sales : पेट्रोल-डिझेलपेक्षा इलेक्ट्रिक कारची विक्री, टाटाच्या 'या' कारची मार्केटमध्ये धुमाकूळ

Sandeep Shirguppe
Tata Motors ची Tata Harrier EV ही कार आता पेट्रोल-डिझेल वर्जनपेक्षा जास्त विकली जात असून ऑटोमोबाईल बाजारात मोठा बदल दिसत आहे.
Tata electric car sales
esakal
पारंपरिकरित्या इलेक्ट्रिक कारची विक्री कमी असते, मात्र हॅरियर EV ने हा ट्रेंड मोडीत काढत ग्राहकांचा विश्वास जिंकला आहे.
Tata electric car sales
esakal
जूनमध्ये लॉन्च झालेल्या या कारची सुरुवातीची किंमत ₹21.49 लाख ठेवण्यात आली असून सुरुवातीलाच तिला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
Tata electric car sales
esakal
पहिल्या महिन्यात ICE वर्जन पुढे असले तरी जुलैपासून EV विक्रीने वेग घेत पेट्रोल-डिझेल मॉडेलला मागे टाकले.
Tata electric car sales
esakal
गेल्या 10 महिन्यांत हॅरियर EV ची 17,592 युनिट्स विक्री झाली, तर ICE वर्जनची 13,416 युनिट्स विक्री झाली आहे.
Tata electric car sales
esakal
एकूण विक्रीत EV चा हिस्सा तब्बल 57% असून ग्राहकांचा झुकाव स्पष्टपणे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढताना दिसतो.
Tata electric car sales
esakal
काही महिन्यांत EV चा मार्केट शेअर 60% च्या पुढे गेला असून ही वाढती लोकप्रियता दर्शवते.
Tata electric car sales
esakal
हॅरियर EV मुळे भारतात इलेक्ट्रिक कार्सचा ट्रेंड वेगाने वाढत असून भविष्यात हा बाजार आणखी विस्तारण्याची चिन्हे आहेत.
Tata electric car sales
esakal