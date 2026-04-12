Tata Electric Car Sales : पेट्रोल-डिझेलपेक्षा इलेक्ट्रिक कारची विक्री, टाटाच्या 'या' कारची मार्केटमध्ये धुमाकूळ

Sandeep Shirguppe

Tata Motors Harrier

Tata Motors ची Tata Harrier EV ही कार आता पेट्रोल-डिझेल वर्जनपेक्षा जास्त विकली जात असून ऑटोमोबाईल बाजारात मोठा बदल दिसत आहे.

इलेक्ट्रिक कार

पारंपरिकरित्या इलेक्ट्रिक कारची विक्री कमी असते, मात्र हॅरियर EV ने हा ट्रेंड मोडीत काढत ग्राहकांचा विश्वास जिंकला आहे.

चांगला प्रतिसाद

जूनमध्ये लॉन्च झालेल्या या कारची सुरुवातीची किंमत ₹21.49 लाख ठेवण्यात आली असून सुरुवातीलाच तिला चांगला प्रतिसाद मिळाला.

पेट्रोल-डिझेल मॉडेलला मागे

पहिल्या महिन्यात ICE वर्जन पुढे असले तरी जुलैपासून EV विक्रीने वेग घेत पेट्रोल-डिझेल मॉडेलला मागे टाकले.

17,592 युनिट्स विक्री

गेल्या 10 महिन्यांत हॅरियर EV ची 17,592 युनिट्स विक्री झाली, तर ICE वर्जनची 13,416 युनिट्स विक्री झाली आहे.

57% हिस्सा

एकूण विक्रीत EV चा हिस्सा तब्बल 57% असून ग्राहकांचा झुकाव स्पष्टपणे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढताना दिसतो.

मार्केट शेअर 60%

काही महिन्यांत EV चा मार्केट शेअर 60% च्या पुढे गेला असून ही वाढती लोकप्रियता दर्शवते.

इलेक्ट्रिक कार्सचा ट्रेंड वाढला

हॅरियर EV मुळे भारतात इलेक्ट्रिक कार्सचा ट्रेंड वेगाने वाढत असून भविष्यात हा बाजार आणखी विस्तारण्याची चिन्हे आहेत.

