Tata Two-Wheeler : टाटाची २०० सीसी Two Whiller बाजारात, फक्त ५९९ रूपयांचा ईएमआय भरून मिळणार गाडी...

Sandeep Shirguppe
जगप्रसिद्ध ब्रँड असलेल्या टाटा मोटर्सने दोन चाकी बाजारात आणली आहे.
Tata Two-Wheeler
esakal
टाटा २०० सीसी हायब्रिड बाइक २०२५, अशी बेस्ट डिझाइन आणि इंधन कार्यक्षमतेची बाईक बाजारात आल्याने बाईक लव्हर्ससाठी पर्वणी आहे.
Tata Two-Wheeler
esakal
रस्त्यावर वेगवान धावणारी ही बाइक, जी पर्यावरणाचे रक्षण करताना तुमच्या खिशाला परवडणारी आहे.
Tata Two-Wheeler
esakal
२०० सीसी हायब्रिड इंजिन पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक असिस्ट देते ज्यामुळे ८५ किमी प्रति लिटरची अनबीटेबल मायलेज मिळते.
Tata Two-Wheeler
esakal
या बाईकची किंमत १७ हजार ८९९ रुपये आहे, (एक्स-शोरूम) भारतातील सर्वात परवडणारी हायब्रिड बाइक म्हणून ओळखली जाणार आहे.
Tata Two-Wheeler
esakal
२०० सीसी स्मार्ट हायब्रिड इंजिन ड्युअल असिस्ट सिस्टम, रेकॉर्ड ब्रेकिंग ८५ किमी प्रति लिटर मायलेज.
Tata Two-Wheeler
esakal
फ्रंट आणि रिअर डिस्क ब्रेक्स कॉम्बाइंड ब्रेक सिस्टम, टाटाच्या आकर्षक फायनान्स ऑप्शन्समुळे ही गाडी घेणे आणखी सोपी झाले आहे.
Tata Two-Wheeler
esakal
महिन्याला फक्त ५९९ रुपयांपासून ईएमआय. ३ वर्ष हायब्रिड सिस्टम वॉरंटी आणि कमी किंमतीचे सर्व्हिस प्लॅन्ससह हा बेस्ट पर्याय मानला जात आहे.
Tata Two-Wheeler
esakal