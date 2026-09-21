ताज हॉटेलमध्ये सर्वात महागडी रुम कोणती? काय आहे खास?

संतोष कानडे
मुंबईच्या प्रसिद्ध ताज महाल पॅलेसमधील सर्वात खास सूट्सपैकी एक म्हणजे The Tata Suite.
या सूटचे तब्बल 465 चौ.मी. क्षेत्रफळ असून ती चार पाहुण्यांसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे.
उद्योगपती आणि ताज समूहाचे संस्थापक सर जमशेदजी टाटा यांच्या सन्मानार्थ या सूटची रचना करण्यात आली आहे.
सूटमध्ये दोन बेडरूम, मोठा लिव्हिंग एरिया आणि स्वतंत्र फॉर्मल डायनिंग रूम आहे.
तब्बल 15 जणांसाठी स्वतंत्र मीटिंग रूमची सुविधाही येथे आहे.
खासगी ऑफिस, लाउंज, स्पा, सौना (गरम खोली) आणि प्रायव्हेट जिम यांसारख्या सुविधा या सूटमध्ये आहेत.
सूटमध्ये हेरिटेज फर्निचर, कलाकृती आणि सांस्कृतिक वस्तूंचा खास संग्रह पाहायला मिळतो.
पाहुण्यांना बटलर सेवा, 24 तास इन-रूम डायनिंग आणि खास Taj Club Lounge सुविधांचा लाभ मिळतो.
अधिकृत वेबसाइटवर या सूटची निश्चित रात्रभराची किंमत कायमस्वरूपी नमूद केलेली नाही; दर तारखेनुसार आणि उपलब्धतेनुसार बदलू शकतो.
तरी, इंटरनेटवरील उपलब्ध माहितीनुसार, अंदाजे 7 लाख ते 12 लाख रुपये प्रति रात्र असा Tata Suite चा दर आहे.
त्यामुळे ही केवळ महागडी हॉटेल रूम नसून ताजच्या इतिहास, वारसा आणि आलिशान पाहुणचाराचा खास अनुभव मानली जाते.