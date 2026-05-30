Tata Tiago EV New features : १८ मिनीटांच्या चार्जिंगवर १०० किमी प्रवास; इलेक्ट्रीक टीयागोचे ८ नवे जबरदस्त फिचर्स

Sandeep Shirguppe

Tiago EV मध्ये आता लाईफटाईम बॅटरी वॉरंटी, फास्ट चार्जिंग, 360 डिग्री कॅमेरा आणि 6 एअरबॅग्ससारखी अडव्हान्स सेफ्टी फीचर्स देखील देण्यात आली आहेत.

केबिनमध्ये प्रीमियम अनुभव

Fabrica Luxe Dashboard आणि रिफ्रेश्ड इंटेरियर स्टाइलिंगमुळे केबिन आकर्षक. Dual Smartphone Deck सोबत Wireless Charger. 360-डिग्री व्ह्यू कॅमेरा.

डिझाइनमध्ये Easter Eggs

नवीन Tata Tiago Facelift च्या डिझाइनमध्ये काही खास Easter Eggs देखील देण्यात आले आहेत.

चार्जिंग पर्याय आणि फास्ट चार्जिंग

टियागो ईव्हीमध्ये 3.3 किलोवॅट पोर्टेबल चार्जर, 7.2 किलोवॅट होम चार्जर आणि 30 किलोवॅट डीसी फास्ट चार्जिंगचे पर्याय आहेत. 30 kW फास्ट चार्जरच्या मदतीने ही कार केवळ 18 मिनिटांत 100 किमी पर्यंतची रेंज मिळवू शकते.

लाईफटाईम बॅटरी वॉरंटी

टाटा पॅसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड आता आपल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांवर आजीवन अमर्याद-किलोमीटर वॉरंटी देते.

बॅटरी आणि रेंज

Tata Tiago EV दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध होईल, लाँग रेंज व्हेरिएंट 24 kWh बॅटरी पॅकसह 285 किमी पर्यंत धावू शकेल.

ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक चांगला

टाटा मोटर्सनुसार, Tiago EV मध्ये उत्तम Weight Distribution देण्यात आले आहे.

भारतातील पहिली CNG AMT कार

Tata Tiago ही भारतातील पहिली कार आहे, जी CNG Powertrain सोबत AMT Gearbox देते.

