2026 मध्ये 'वृषभ रास' असणाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती कशी असणार?

Vinod Dengale

व्यवसाय, उद्योग व आर्थिक स्थिती

वृषभ रास असणाऱ्यांसाठी 2026 हे वर्ष व्यापार व उद्योगासाठी समाधानकारक ठरणार आहे.

Business benefits 

|

Sakal 

व्यवसाय लाभ

यश, वाढ आणि आर्थिक लाभाची संधी आहे. व्यवसायात सकारात्मक बदल दिसून येतील.

Positive 

|

Sakal 

अनुकूल कालखंड - १


१३ जानेवारी २०२६ ते २४ मार्च २०२६ हा कालावधी व्यवसाय विस्तारासाठी उत्तम काळ आहे.

Favourable Period

|

Sakal 

अनुकूल कालखंड - २

१० एप्रिल २०२६ ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत नवीन करार व आर्थिक लाभ संभवतात.

Favourable Period

|

Sakal 

अनुकूल कालखंड - ३

१४ मे २०२६ ते २२ जून २०२६ हा काल गुंतवणूक व नफ्यासाठी अनुकूल आहे.

Favourable Period

|

Sakal 

अनुकूल कालखंड - ४


०५ जुलै २०२६ ते २५ सप्टेंबर २०२६ हा व्यवसाय वृद्धीसाठी सर्वात मजबूत काळ आहे.

Favourable Period

|

Sakal 

अनुकूल कालखंड - ५


०२ डिसेंबर २०२६ ते २१ डिसेंबर २०२६ या वर्षअखेर काळात नफा व स्थैर्य मिळू शकते.

Favourable Period 5

|

Sakal 

प्रतिकूल कालखंड – १


०१ जानेवारी २०२६ ते १२ जानेवारी २०२६ काळात मोठे निर्णय टाळा.

deficult period 

|

Sakal 

प्रतिकूल कालखंड – २

०१ मे २०२६ ते १३ मे २०२६ या कालावधीत गुंतवणुकीत सावधगिरी आवश्यक आहे.

deficult period 

|

Sakal 

प्रतिकूल कालखंड - ३

२२ डिसेंबर २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ हा वर्षातील शेवटचा कालावधी प्रतिकूल असल्याने नवीन व्यवहार पुढे ढकला.

deficult period 

|

Sakal 

