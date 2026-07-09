तुम्ही पित असलेल्या चहातही भेसळ? ओळखायचं कसं? चेक करा

सकाळ डिजिटल टीम

चहात भेसळ

तुम्ही पीत असलेल्या चहामध्ये किंवा वापरत असलेल्या चहाच्या पावडरमध्येही भेसळ केली जाते. पावडरचे वजन जास्त भरण्यासाठी आणि चहाचा रंग गडद दिसण्यासाठी ही भेसळ होते.

Tea adulteration

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Esakal

वापरलेली चहा पावडर

नव्या चहा पावडरमध्ये वापरलेली चहा पावडर मिसळली जाते. हॉटेल किंवा कंपन्यांमध्ये वापरल्यानंतर उरलेली चहाची पावडर वाळवून ती वापरली जाते.Tea adulteration

Tea adulteration

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Esakal

कृत्रिम रंग

चहाला आकर्षक आणि गडद काळा किंवा चॉकलेटी रंग यावा यासाठी रंग वापरला जातो. या रंगात हानिकारक रसायने असतात.

Tea adulteration

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Esakal

इतर वनस्पतींची पाने

चहाच्या पानांसारखाच रंग असलेल्या इतर किंवा निरुपयोगी झाडांची पानंही पावडरमध्ये वाळवून टाकली जातात.

Tea adulteration

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Esakal

लोखंडाचा कीस

चहा पावडरचं वजन वाढवण्यासाठी त्यात बारीक लोखंडाचा कीस किंवा इतर कचरा जाणीवपूर्वक मिसळला जातो. असा चहा सतत प्यायल्याने पचनाच्या समस्या, यकृत, किडनीचे गंभीर आजार होण्याचा धोका असतो.

Tea adulteration

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Esakal

टिश्यू पेपर टेस्ट

ओल्या टिश्यू पेपरवर चमचाभर चहा पावडर घेऊन त्यावर पाणी शिंपडा. पेपरला चहाचा गडद लाल/केशरी डाग पडला, तर रंगाची भेसळ आहे.

Tea adulteration

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Esakal

थंड पाणी

एका काचेच्या ग्लासमध्ये थंड पाणी घ्या आणि त्यात एक चमचा चहा पावडर टाका. चहा पावडर खरी असल्यास हळूहळू रंग सोडेल. मात्र चहा पाण्यात टाकताच गडद नारंगी किंवा लाल रंग झाला, तर बनावट पावडर आहे.

Tea adulteration

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Esakal

लिंबाचा रस

काचेच्या ग्लासात चहा पावडर आणि लिंबाचा रस एकत्र करा. चहा शुद्ध असेल तर लिंबाचा रस पिवळा किंवा हिरवा होईल. पण कृत्रिम रंग असेल तर रंग नारंगी किंवा दुसरा दिसेल.

Tea adulteration

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Esakal

चुंबकाची चाचणी

चहाच्या पानांवरून एक चुंबक फिरवा. जर त्यात भेसळ असेल तर चुंबकाला लोखंडाचे बारीक कण चिटकलेले दिसतील.

Tea adulteration

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Esakal

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