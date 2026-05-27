जगातील सर्वात शांत गाव कुठे आहे माहित्ये का? अद्भुत अनुभवासाठी एकदा भेट द्याच

Yashwant Kshirsagar
जगात असे एक गाव आहे, जिथे गाड्या धावत नाहीत आणि रस्तेही नाहीत.
या गावाचे नाव 'गीथॉर्न' (Giethoorn) असे आहे.
संपूर्ण गाव कालवे आणि १०० हून अधिक छोट्या पुलांनी एकमेकांशी जोडलेले आहे.
नेदरलँड्समध्ये वसलेले हे गाव "डच व्हेनिस" म्हणून ओळखले जाते.
येथे पारंपारिक रस्ते नसल्यामुळे, गाड्यांचा वापर केला जात नाही.
येथील लोक होडी, सायकल किंवा पायी प्रवास करतात.
येथे ना वाहनांची गर्दी असते, ना हॉर्नचा गोंगाट,केवळ निसर्गाची निखळ शांतता अनुभवायला मिळते.
या गावात छोटी-छोटी, अतिशय मोहक घरे आहेत. हिरवळ आणि पाण्याने वेढलेले येथील दृश्य एखाद्या परीकथेतील दृश्याप्रमाणे भासते आणि ते खरोखरच चित्तवेधक आहे.
दरवर्षी लाखो पर्यटक या अद्वितीय गावाला भेट देतात.
