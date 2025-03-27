रिकाम्या पोटी चहा-कॉफी प्यावी की नाही?

सकाळ वृत्तसेवा
बहुतेक लोक सकाळी चहा किंवा कॉफी घेतात, पण हे तुमच्या आरोग्यासाठी योग्य आहे का?
कॅफिन तुम्हाला ऊर्जा आणि ताजेपणा देते, पण रिकाम्या पोटी घेतल्यास याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात.
आम्लता (Acidity) वाढते, अपचन आणि ब्लोटिंग होते आणि हार्मोनल असंतुलन होऊ शकते
ते म्हणतात की, चहा किंवा कॉफी प्यायच्या आधी काही महत्वाच्या गोष्टी करा
सकाळी उठल्यानंतर अर्धा तास उन्हात बसा, 10 मिनिटे स्ट्रेचिंग करा
प्राणायाम करा, बदाम खा आणि लिंबू पाणी प्या.
झोपून उठल्यानंतर किमान 3 तासांनी चहा किंवा कॉफी घ्या
रिकाम्या पोटी जास्त प्रमाणात चहा-कॉफी घेतल्यास हाडे कमकुवत होतात, ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका वाढतो.
योग्य वेळी चहा-कॉफी घ्या आणि तुमचे शरीर निरोगी ठेवा