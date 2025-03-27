रिकाम्या पोटी चहा-कॉफी प्यावी की नाही?

सकाळ वृत्तसेवा

तुमची सकाळ कशी सुरू होते?

बहुतेक लोक सकाळी चहा किंवा कॉफी घेतात, पण हे तुमच्या आरोग्यासाठी योग्य आहे का?

चहा आणि कॉफीमध्ये कॅफिन असते

कॅफिन तुम्हाला ऊर्जा आणि ताजेपणा देते, पण रिकाम्या पोटी घेतल्यास याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात.

रिकाम्या पोटी चहा-कॉफीचे दुष्परिणाम

आम्लता (Acidity) वाढते, अपचन आणि ब्लोटिंग होते आणि हार्मोनल असंतुलन होऊ शकते

तज्ज्ञ ल्यूक कौटिन्हो काय सांगतात?

ते म्हणतात की, चहा किंवा कॉफी प्यायच्या आधी काही महत्वाच्या गोष्टी करा

सकाळी उठल्यानंतर हे करा

सकाळी उठल्यानंतर अर्धा तास उन्हात बसा, 10 मिनिटे स्ट्रेचिंग करा

प्राणायाम आणि योग्य आहार घ्या

प्राणायाम करा, बदाम खा आणि लिंबू पाणी प्या.

चहा-कॉफी पिण्याची योग्य वेळ

झोपून उठल्यानंतर किमान 3 तासांनी चहा किंवा कॉफी घ्या

हाडांसाठी देखील घातक

रिकाम्या पोटी जास्त प्रमाणात चहा-कॉफी घेतल्यास हाडे कमकुवत होतात, ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका वाढतो.

आरोग्य सांभाळा

योग्य वेळी चहा-कॉफी घ्या आणि तुमचे शरीर निरोगी ठेवा

