चहासोबत चुकूनही खाऊ नका 'हे' ५ पदार्थ, आरोग्यावर होतील गंभीर परिणाम

Yashwant Kshirsagar

ताजेतवाने

बहुतेक लोकांना सकाळी उठल्याबरोबर चहा पिणे आवडते. चहा प्यायल्याने झोप उडण्यास मदत होते आणि ताजेतवाने वाटते. सकाळव्यतिरिक्त, काही लोक दुपारच्या आणि संध्याकाळच्या वेळीही चहा घेणे पसंत करतात.

Foods To Avoid With Tea

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चहासोबत खाणे

चहासोबत काहीतरी खाणे (स्नॅक्स) लोकांना अनेकदा आवडते. सकाळच्या नाश्त्यापासून ते संध्याकाळच्या अल्पोपाहारापर्यंत, अनेकजण कोणत्याही वेळी चहा पिणे पसंत करतात.

Foods To Avoid With Tea

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पोषक घटक

आरोग्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, चहासोबत काही विशिष्ट पदार्थ खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक पोषक घटकांचा पूर्ण लाभ मिळत नाही.

Foods To Avoid With Tea

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esakal

टॅनिन आणि पॉलिफेनॉल्स

चहामध्ये असलेले टॅनिन आणि पॉलिफेनॉल्स काही पोषक घटकांच्या शोषणात अडथळा आणू शकतात. त्यामुळे, चहासोबत कोणते पदार्थ खाणे टाळावे, हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Foods To Avoid With Tea

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esakal

लोहयुक्त पदार्थ

जर तुम्ही पालक, डाळी, राजमा, हरभरे (चना), सोयाबीन, बीन्स किंवा इतर लोहयुक्त पदार्थ खात असाल, तर त्यासोबत चहा पिणे टाळावे.

Foods To Avoid With Tea

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esakal

लोहाची पूरक औषधे

जर डॉक्टरांनी तुम्हाला लोहाच्या गोळ्या किंवा पूरक औषधे (सप्लिमेंट्स) लिहून दिली असतील, तर ती चहासोबत घेण्याची चूक करू नका.

Foods To Avoid With Tea

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esakal

तेलकट पदार्थ

समोसे, कचोरी, भजी आणि इतर डीप-फ्राय केलेले पदार्थ चहासोबत खाणे लोकप्रिय आहे; परंतु त्यांचे वारंवार सेवन केल्याने पचनसंस्थेवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.

Foods To Avoid With Tea

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esakal

अति तिखट पदार्थ

अति तिखट पदार्थांसोबत चहा प्यायल्याने काही लोकांमध्ये पोटाची जळजळ, (अन्ननलिकेत ॲसिड वर येणे किंवा पोटातील अस्वस्थतेची लक्षणे बळावू शकतात.

Foods To Avoid With Tea

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जेवणानंतर चहा कधी?

जेवणानंतर लगेच चहा पिण्याऐवजी, जेवणाच्या एक तास आधी किंवा एक तास नंतर चहा पिणे अधिक योग्य मानले जाते. यामुळे लोह यांसारख्या पोषक घटकांच्या शोषणात येणारा अडथळा कमी होतो.

Foods To Avoid With Tea

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esakal

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