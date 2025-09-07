टीम इंडियाची Asia Cup साठी नवी जर्सी लाँच; पाहा फोटो

Pranali Kodre

आशिया कप २०२५

आशिया कप २०२५ स्पर्धेला ९ सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे.

Team India Jersey

|

Sakal

भारतीय संघाची जर्सी

या स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची जर्सी लाँच झाली आहे.

Team India Jersey

|

Sakal

स्पॉन्सर्सशिवायच खेळणार

यंदा मुख्य स्पॉन्सर्सशिवायच भारतीय संघ खेळणार असल्याने जर्सीवर स्पॉन्सरचे नाव नाही.

Team India Jersey

|

Sakal

ड्रिम ११ची माघार

Online Gaming Bill च्या कारणाने ड्रिम ११ ला ऑगस्टमध्ये भारतीय संघासोबतचा स्पॉन्सरशीपचा करार तोडावा लागला होता.

Team India Jersey

|

Sakal

छातीवर 'INDIA'

भारताच्या जर्सीवर पुढच्या बाजूला INDIA लिहिलेलं असून बाजूला आशिया कप २०२५ स्पर्धेचा लोगो आहे.

Team India Jersey

|

Sakal

हलक्यात घेणार नाही

जर्सी लाँचच्या व्हिडिओमध्ये भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने म्हटले, 'आशियातील चॅम्पियन होण्याची स्पर्धा.' , तसेच संजू सॅमसन म्हणाला, 'ही स्पर्धा हलक्यात घेण्यासारखी नाही.'

Team India Jersey

|

Sakal

सन्मान आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न

हार्दिक पांड्याने म्हटले आहे की हा सन्मान आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे, आम्ही सर्वस्व देऊ.

Team India Jersey

|

Sakal

गतविजेते

दरम्यान भारतीय संघ या स्पर्धेत गतविजेते म्हणून उतरणार आहेत.

Team India

|

Sakal

IPL मधून निवृत्ती घेतल्यानंतर अश्विन खेळणार 'या' देशात टी२० स्पर्धा?

R Ashwin
येथे क्लिक करा.