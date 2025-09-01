IPL मधून निवृत्ती घेतल्यानंतर अश्विन खेळणार 'या' देशात टी२० स्पर्धा?

अश्विनची आयपीएलमधून निवृत्ती

भारताचा दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पाठोपाठ २७ ऑगस्ट रोजी आयपीएलमधूनही निवृत्तीची घोषणा केली. त्यामुळे तो आता बीसीसीआयच्या अंतर्गत स्पर्धेत खेळणार नाही.

R Ashwin | Sakal

भारताबाहेर खेळणार

अश्विनने ही निवृत्ती जाहीर करतानाच जगभरातील इतर स्पर्धांचा अनुभव घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता तो भारताबाहेर टी२० लीग खेळताना दिसू शकतो.

R Ashwin

युएईमध्ये टी२० खेळणार?

अश्विनने युएईच्या इंटरनॅशनल लीग टी२० (ILT20) स्पर्धेत खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

R Ashwin

आयोजकांशी चर्चा

क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार अश्विन स्पर्धेच्या आयोजकांशी चर्चा करत आहे. तो दुबईत ३० सप्टेंबरला होणाऱ्या या स्पर्धेच्या लिलावसाठी नोंदणी करण्याची दाट शक्यता आहे.

R Ashwin

ILT20 स्पर्धेचा चौथा हंगाम

ILT20 स्पर्धेचा चौथा हंगाम २ डिसेंबर २०२५ ते ४ जानेवारी २०२६ दरम्यान पार पडणार आहे.

R Ashwin

ILT20 खेळणारे भारतीय खेळाडू

जर अश्विन या स्पर्धेत सहभागी झाला, तर ही स्पर्धा खेळणाऱ्या भारतीय खेळाडूंमध्ये त्याचे नाव नोंदले जाईल. यापूर्वी रॉबिन उथप्पा, युसूफ पठाण आणि अंबाती रायुडू हे भारतीय खेळाडू या स्पर्धेत खेळले आहेत.

R Ashwin

१६ वर्षे खेळला आयपीएल

अश्विन १६ वर्षे आयपीएल खेळला असून त्याने २२१ सामन्यांत १८७ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर १ अर्धशतकासह ८३३ धावा केल्या आहेत.

R Ashwin

