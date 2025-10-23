Tech Tips: एक्सटेंशन बोर्डमध्ये चुकूनही 'हे' ५ डिवाइस लावू नका, अन्यथा...

एक्सटेंशन बोर्ड

एक्सटेंशन बोर्ड वापरताना काही उपकरणे कधीही त्याच्याशी जोडू नका.

शॉर्ट सर्किट

कारण ती जास्त वीज वापरतात किंवा जास्त वेळ चालवल्यास जास्त गरम होण्याचा आणि शॉर्ट सर्किटचा धोका वाढवतात.

हिटर किंवा गीजर

या वस्तूंचे कंजम्प्शन १०००-२००० वॉट पेक्षा जास्त असते. यामुळे एक्सटेशन बोर्डला लोड येऊ शकतो. तसेच स्पार्किंग होऊ शकते.

फ्रिज,वॉशिंग मशीन

या सारख्या वस्तू एक्सटेशन बोर्डला लावल्यास लोड वाढतो. यामुळे फ्युज उडण्याची शक्यता असते.

टोस्टर किंवा इलेक्ट्रिक केटली

या वस्तू एक्सटेशन बोर्डला लावल्यास ओव्हरहिटिंगमुळे आग लागू शकते.

कम्प्युटर किंवा गेमिंग पीसी

एक्सटेशन बोर्डला गेमिंग पीसी किंवा कम्प्युटर लावल्यास लोड वाढते.

एसी

याला जास्त वीज लागते. यामुळे हिट वाढून दुर्घटना घडू शकते.

