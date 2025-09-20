कीबोर्डवरील अक्षरे क्रमवार का नसतात? जाणून घ्या 'QWERTY' चा रंजक इतिहास

कीबोर्डवरील अक्षरे क्रमवार का नसतात? काय आहेत या मागची कारणं जाणून घ्या.

यांत्रिक टंकलेखक

सुरुवातीचे कीबोर्ड हे आजच्या डिजिटल कीबोर्डसारखे नव्हते, तर ते यांत्रिक टंकलेखकांचा (Mechanical Typewriters) भाग होते. प्रत्येक किल्ली दाबल्यावर एक धातूचा दंड (metal arm) वर येऊन कागदावर अक्षर उमटवत असे.

टायपिंगमध्ये अडथळा

या टायपिंग मशीनमध्ये, जर वापरकर्ता खूप वेगाने टाईप करत असेल, तर जवळच्या अक्षरांचे दंड एकमेकांवर आदळून अडकून (jam) जात असत. यामुळे टायपिंगमध्ये अडथळा निर्माण होत असे.

क्रिस्टोफर शोल्स

अमेरिकन संशोधक क्रिस्टोफर लॅथम शोल्स यांनी या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी अनेक कीबोर्ड लेआउट्सवर प्रयोग केले. त्यांचा उद्देश वेग कमी करणे हा नव्हता, तर दंडांची टक्कर टाळणे हा होता.

अक्षरांचे विलगीकरण

शोल्स यांनी 'QWERTY' लेआउट तयार करताना इंग्रजी भाषेत वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या अक्षर-जोड्या (common letter pairs) जसे की 'TH' किंवा 'ST' एकमेकांपासून दूर ठेवल्या.

टायपिंगचा वेग

QWERTY लेआउटमुळे, टायपिस्टला एकाच जागी जवळच्या किल्ली दाबण्याऐवजी, बोटांना जास्त हालचाल करावी लागते. यामुळे टायपिंगचा वेग कमी झाला आणि मशीन 'जाम' होण्याचे प्रमाण घटले.

व्यावसायिक यश

1874 मध्ये, 'Remington and Sons' कंपनीने 'QWERTY' लेआउटसह पहिला व्यावसायिक टंकलेखक बाजारात आणला. या लेआउटमुळे मशीन अधिक कार्यक्षम ठरली आणि तिला प्रचंड व्यावसायिक यश मिळाले.

टायपिंगचे प्रशिक्षण

या मशीनच्या यशानंतर, टायपिंग शिकवणाऱ्या संस्थांमध्ये याच 'QWERTY' लेआउटचा वापर सुरू झाला. लाखो लोकांनी याच लेआउटवर टायपिंग शिकले आणि त्यांना त्याची सवय झाली.

आधुनिक युग

1980 च्या दशकात जेव्हा कॉम्प्युटर आणि नंतर लॅपटॉप आले, तेव्हा 'QWERTY' लेआउटलाच कायम ठेवण्यात आले. लोकांना या लेआउटची सवय होती आणि कोणताही मोठा बदल करणे सोयीचे नव्हते.

