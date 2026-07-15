Tejas Thackeray : तेजस ठाकरेंचं हिमालयात मोठं संशोधन! शोधली वनस्पतीची नवी प्रजात; आई 'रश्मी ठाकरे' यांच्या नावावरून ठेवलं 'हे' नाव

बाळकृष्ण मधाळे

तेजस ठाकरे पुन्हा चर्चेत

उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र तेजस ठाकरे हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

Tejas Thackeray discovers new plant species

|

esakal

तेजस ठाकरेंचं आणखी एक संशोधन

दुर्मिळ वन्यजीव आणि वनस्पतींचं संशोधन व संवर्धनासाठी कार्यरत असलेल्या ‘ठाकरे वाइल्डलाइफ फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून तेजस यांनी आणखी एक महत्त्वाचं संशोधन केलंय.

Tejas Thackeray discovers new plant species

|

esakal

वनस्पतीची नवी प्रजाती शोधली

हिमालयात सापडणाऱ्या ‘मिट्रिफोरा’ या वनस्पतीची नवी प्रजात शोधून काढण्यात फाऊंडेशनला मोठं यश आलंय.

Tejas Thackeray discovers new plant species

|

esakal

मिट्रिफोराची सापडली नवी प्रजात

अरुणाचल प्रदेशातील सुबानसिरी खोऱ्यातील दापोरिजो परिसरात मिट्रिफोराची ही नवी प्रजात सापडली आहे.

Tejas Thackeray discovers new plant species

|

esakal

सीताफळ कुळातील प्रजात

ही प्रजाती सीताफळ कुळातील ‘मिट्रेफोरा’ या वर्गातील आहे.

Tejas Thackeray discovers new plant species

|

esakal

सायन्स जर्नलमध्ये प्रसिद्ध

यासंदर्भातील संशोधन ‘फेडेज रिपर्टोरियम’ या सायन्स जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे.

Tejas Thackeray discovers new plant species

|

esakal

‘मिट्रिफोरा रश्मिया’

मिट्रिफोराच्या नव्या वनस्पतीवरील फुलाला त्यांची आई रश्मी ठाकरे यांच्या नावावरून ‘मिट्रिफोरा रश्मिया’ (Mitrephora rashmiae) असं नाव देण्यात आलंय.

Tejas Thackeray discovers new plant species

|

esakal

लेखात काय उल्लेख केला?

‘फेडेज रिपर्टोरियम’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात याबाबत विशेष उल्लेखही करण्यात आला आहे.

Tejas Thackeray discovers new plant species

|

esakal

अनेक दुर्मिळ प्रजाती शोधल्या

तेजस ठाकरे यांना वन्यजीव, निसर्ग आणि पर्यावरण क्षेत्रात विशेष रुची आहे. त्यांनी याआधी देखील अनेक दुर्मिळ प्रजाती शोधून काढल्या आहेत.

Tejas Thackeray discovers new plant species

|

esakal

Raigad Albino Snake : हा साप 'बिनविषारी', पण दिसतो एकदम वेगळा! रायगडमध्ये सापडलेल्या 'अल्बिनो चंचु वाळा' सापाविषयी तुम्हाला 'हे' माहीत आहे का?

Rare Albino Snake Found in Raigad

|

esakal

येथे क्लिक करा...