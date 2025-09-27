तेजश्री प्रधान की प्राजक्ता माळी, दोघींपैकी कुणाची संपत्ती जास्त? कोण आहे वरचढ?

Payal Naik
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी आणि अभिनेत्री तेजश्री प्रधान या दोघीही मराठी सिनेसृष्टीतील आघाडीच्या अभिनेत्री आहेत.
या दोघींनीही आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत.
या दोघींनीही छोट्या पडद्यावरून आपल्या अभिनयाची सुरुवात केली होती. त्यानंतर त्या चित्रपटातदेखील झळकल्या.
या दोघींची संपत्ती किती आहे, दोघींमध्ये संपत्तीच्या बाबतीत कोण वरचढ आहे तुम्हाला ठाऊक आहे का?
प्राजक्ता माळी एका चित्रपटासाठी ती 15 ते 20 लाख रुपये मानधन घेते. प्राजक्ता अनेक मासिकांच्या मुखपृष्ठांवर झळकली आहे.
यामध्ये चंदू काका सराफ ज्वेलर्स, गोविंद दूध, बिग बाझार, कसाट साडी यासारख्या अनेक ब्रॅण्डसाठी प्राजक्ताने काम केलं आहे.
तसेच प्राजक्ताचा दागिन्यांचाही ब्रॅंड आहे ज्याचं नाव आहे ‘प्राजक्तराज’. या ब्रँडच्या माध्यमातून ती सोनं, चांदी आणि कॉपरची लॅमिनेटेड ज्वेलरी विकते.
एका रिपोर्टनुसार 202४ मध्ये प्राजक्ता माळीची एकूण संपत्ती ही ३० ते ४० कोटी रुपयांदरम्यान होती.
तेजश्रीबद्दल बोलताच झालं तर ती मालिकांमध्ये काम करण्यासोबतच ती चित्रपटातही झळकली आहे.
याशिवाय ती अनेक ब्रँडचा चेहरा आहे. ज्यात अनेक नामांकित ब्रँड आहेत. तिथूनही ती चांगली कमाई करते.
रिपोर्टनुसार तेजश्रीची २०२४ मध्ये संपत्ती १५ ते २० कोटींच्या घरात होती.
यामुळे प्राजक्ता ही कमाईच्या बाबतीत तेजश्रीपेक्षा वरचढ असल्याचं दिसतं.
