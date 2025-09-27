प्राजक्ता माळीला सगळ्यात जास्त आवडणारा पदार्थ कोणता? उत्तर वाचून चकीत व्हाल

Payal Naik

प्राजक्ता माळी

आपल्या अभिनयाने आणि नृत्याने प्रेक्षकांना वेड लावणारी लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणजे प्राजक्ता माळी.

चित्रपट

प्राजक्ताने 'फुलवंती', 'हंपी', 'पाणवनखिंड', 'पांडू' अशा अनेक चित्रपटात काम केलंय.

रेशीमगाठी

मात्र 'जुळून येती रेशीमगाठी' या मालिकेने तिला खऱ्या अर्थाने लोकप्रियता मिळवून दिली.

साधी राहणी

कोट्यवधींची मालकीण असूनही खऱ्या आयुष्यात प्राजक्ता अगदी साधी राहणी पसंत करते.

स्वतःचा व्यवसाय

प्राजक्ताचा स्वतःचा व्यवसायही आहे. नुकतीच प्राजक्ताने MHJ Unplugged ला मुलाखत दिली.

आश्चर्य

यात तिला तिच्या आवडत्या पदार्थाबद्दल विचारण्यात आलं. तिचं उत्तर ऐकून सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटलं.

आवडणारा पदार्थ

तिला आवडणारा पदार्थ सांगताना प्राजक्ता म्हणाली, 'मी अतिशय रुक्ष आयुष्य जगतेय. अतिशय सोपं-साधं आयुष्य जगायला मला आवडतं.'

वरण-भात आणि तूप

प्राजक्ता पुढे म्हणाली, वरण-भात आणि तूप ही माझी आवडती डिश आहे. अशाप्रकारे प्रत्यक्ष आयुष्यात प्राजक्ताला साधं राहणीमान आणि साधा आहार घ्यायला आवडतो.

चमचमीत पदार्थ

तिला कोणताही फॅन्सी किंवा चमचमीत पदार्थ आवडत नाही. तिचं साधं वरण भात तूप हे उत्तर ऐकून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं.

फिटनेस

प्राजक्ता तिच्या फिटनेसकडे विशेष लक्ष देते. ती नियमित योग आणि व्यायाम करताना दिसते.

