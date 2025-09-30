तेजश्री प्रधान की शशांक केतकर, संपत्तीच्या बाबतीत कोण आहे वरचढ?

Payal Naik

घटस्फोट

अभिनेता शशांक केतकर आणि अभिनेत्री तेजश्री प्रधान यांच्या घटस्फोटाला अनेक वर्ष लोटली आहेत.

लोकप्रिय

ते दोघेही आपापल्या आयुष्यात पुढे गेले आहेत. तेजश्री आज लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे.

मालिका

तिची नवी मालिका 'वीण दोघातली ही तुटेना' प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे.

मुरांबा

तर दुसरीकडे शशांक केतकर स्टार प्रवाहवरील 'मुरांबा' मालिकेत दिसतोय.

दुसरं लग्न

२०१५ मध्ये ते वेगळे झाले आणि त्यांनी घटस्फोट घेतला. त्यानंतर शशांकने दुसरं लग्नही केलं

सिंगल

मात्र तेजश्री आजही सिंगल आहे.

संपत्ती

मात्र या दोघांमध्ये संपत्तीच्या बाबतीत सगळ्यात पुढे कोण आहे ठाऊक आहे का?

ब्रँड

तेजश्री मालिकांसोबत अनेक ब्रँडसाठी शूट करते. शिवाय ती अनेक कार्यक्रमांनादेखील हजेरी लावताना दिसते.

मालकीण

यातून ती लाखोंची कमाई करते. एका वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार तेजश्री १५ ते २० कोटींची मालकीण आहे

कार्यक्रम

तर शशांकदेखील अनेक मालिकांमध्ये दिसला आहे, तो देखील अनेक कार्यक्रमांना हजेरी लावताना दिसतो.

५ कोटींच्या

त्याची नेटवर्थ ही ५ कोटींच्या घरात आहे.

वरचढ

यावरून तेजश्री ही संपत्तीच्या बाबतीत शशांकला वरचढ असल्याचं दिसतं.

