तेजश्री प्रधानची शुभ्र रंगात नवरात्रीची सुरुवात, फोटो पाहून थक्क व्हाल

Apurva Kulkarni
तेजश्री प्रधान हिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. तिचा साधा स्वभाव प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतो.
Tejashri Pradhan’s Stunning Navratri Look
esakal
अशातच अभिनेत्री तेजश्री प्रधानने नवरात्र स्पेशल खास लूक केला होता.
Tejashri Pradhan’s Stunning Navratri Look
esakal
झी मराठीने नवरात्रीनिमित्त तेजश्री प्रधानचे खास फोटो, व्हिडिओ शेअर केलेत.
Tejashri Pradhan’s Stunning Navratri Look
esakal
या फोटोमध्ये तेजश्रीने नवरात्रीचा पहिल्या रंगाची 'पांढरी' साडी परिधान केली आहे.
Tejashri Pradhan’s Stunning Navratri Look
esakal
तेजश्रीने यावेळी आकर्षक असा लूकसह, पारंपारिक दागिने परिधान केले आहेत.
Tejashri Pradhan’s Stunning Navratri Look
esakal
सध्या सोशल मीडियावर तेजश्री प्रधानचे फोटो, व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Tejashri Pradhan’s Stunning Navratri Look
esakal
झी मराठीने खास नवरात्रीनिमित्त रंगाचा खास उपक्रम सुरु केला आहे.
Tejashri Pradhan’s Stunning Navratri Look
esakal
Asmita Deshmukh Scammed at Event
esakal