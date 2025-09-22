तेजश्री प्रधानची शुभ्र रंगात नवरात्रीची सुरुवात, फोटो पाहून थक्क व्हाल

Apurva Kulkarni

चाहते

तेजश्री प्रधान हिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. तिचा साधा स्वभाव प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतो.

लूक

अशातच अभिनेत्री तेजश्री प्रधानने नवरात्र स्पेशल खास लूक केला होता.

खास फोटो

झी मराठीने नवरात्रीनिमित्त तेजश्री प्रधानचे खास फोटो, व्हिडिओ शेअर केलेत.

'पांढरी'

या फोटोमध्ये तेजश्रीने नवरात्रीचा पहिल्या रंगाची 'पांढरी' साडी परिधान केली आहे.

दागिने

तेजश्रीने यावेळी आकर्षक असा लूकसह, पारंपारिक दागिने परिधान केले आहेत.

व्हायरल

सध्या सोशल मीडियावर तेजश्री प्रधानचे फोटो, व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

उपक्रम

झी मराठीने खास नवरात्रीनिमित्त रंगाचा खास उपक्रम सुरु केला आहे.

हे ही पहा...