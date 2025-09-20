मंदिरात नारळ का फोडतात? जाणून घ्या त्यामागचं अध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक कारणं

सकाळ डिजिटल टीम
मंदिरात गेल्यावर आपण एक धार्मीक कार्य शुभ कार्य म्हणून नारळ फोडतो पण या मागची अध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक कारणं काय आहेत जाणून घ्या.
नारळाची कडक कवटी ही मानवाच्या अहंकाराचे प्रतीक आहे. नारळ फोडून, भक्त आपला अहंकार देवाच्या चरणी समर्पित करतो आणि शुद्ध अंतःकरणाने स्वतःला देवाकडे सोपवतो. अशी मान्यता आहे.
देवासमोर नारळ फोडण्यामागे बलिदानाचा भाव असल्याचे ही म्हंटले जाते. प्राचीन काळी देवासमोर मनुष्य किंवा पशूचा बळी देण्यात येत असे. ही गोष्ट भारतीय संस्कृतीत बसत नसल्याने ज्ञानी ऋषींनी यातून एक मार्ग शोधून काढला.
विश्वामित्रांच्या प्रतिसृष्टीतील नर म्हणजेच नारळ याचे बलिदान देण्याचा सल्ला ज्ञानी ऋषींनी दिला. ‘नारळाला डोके, शेंडी, नाक, डोळे आहेत.
नारळ फोडल्याने मानवी मन आणि शरीरातील नकारात्मकता, वाईट विचार तसेच मागील जन्मातील पापांचा नाश होतो, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
नारळाचे पाणी आणि गर दोन्हीही अत्यंत पौष्टिक असतात. यामध्ये इलेक्ट्रोलाईट्स, व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स मोठ्या प्रमाणात असतात. धार्मिक कार्यक्रमांवेळी किंवा लांबच्या प्रवासादरम्यान ऊर्जा मिळवण्यासाठी हे खूप फायदेशीर मानले जाते.
नारळाच्या पाण्यात लॉरिक ॲसिड (Lauric Acid) असते, जे सूक्ष्मजंतूंना (Bacteria) नष्ट करण्यास मदत करते. त्यामुळे ते पाणी शुद्ध मानले जाते.
काही ठिकाणी नारळाच्या कवटीचा वापर हवन कुंडात केला जातो, ज्यातून निघणारा धूर वातावरणातील सूक्ष्मजंतूंना मारतो आणि शुद्ध हवा निर्माण करतो.
नारळामध्ये असलेल्या सात्विक गुणधर्मांमुळे ते सकारात्मक ऊर्जा (Positive energy) निर्माण करते आणि मनाला शांती देते. यामुळेच, मंदिरात नारळ फोडल्यानंतर सकारात्मक वातावरण तयार होते.
