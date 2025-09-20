नवरात्रीत घट का बसवतात?

Aarti Badade

घटस्थापनेचे खरे महत्त्व

नवरात्रीच्या नऊ दिवसांच्या उत्सवात घट बसवण्यामागे केवळ धार्मिक कारण नाही, तर एक विशेष महत्त्व आहे.

देवीचे आवाहन

घटस्थापना हा एक महत्त्वाचा विधी आहे, ज्याद्वारे भक्त देवी दुर्गेला आपल्या घरी येण्यासाठी आणि तिच्या कृपेचा आशीर्वाद देण्यासाठी आमंत्रित करतात.

नवनिर्मितीचे प्रतीक

घट हे स्त्रीच्या पवित्र गर्भाचे प्रतीक मानले जाते, कारण स्त्री ही नवनिर्मिती आणि जीवनाचा मूळ स्रोत आहे.

कृषी संस्कृतीचा आदर

घटामध्ये मातीमध्ये धान्य पेरले जाते, जे कृषी संस्कृतीचा आणि स्त्रियांनी शेतीचा शोध लावून मानवजातीला टिकवल्याचा आदर दर्शवतो.

सुख, संपत्ती आणि समृद्धी

घटामध्ये पेरलेले धान्य वाढते, ही जीवनात सुख, संपत्ती आणि समृद्धी आणते अशी श्रद्धा आहे.

शुभाची सुरुवात

घटस्थापना हा शुभ नवरात्री उत्सवाची सुरुवात दर्शवणारा एक महत्त्वाचा विधी आहे, ज्यामुळे पुढील नऊ दिवसांच्या पूजेची तयारी केली जाते.

स्त्री शक्तीचा आदर

थोडक्यात, घट बसवणे हे केवळ एक धार्मिक कृत्य नाही, तर ते स्त्री शक्ती, नवनिर्मिती आणि समृद्धीचा आदर करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.

घटस्थापनेची अचूक वेळ जाणून घ्या; शुभ मुहूर्ताने नवरात्रीची करा सुरुवात!

