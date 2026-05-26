भारतातील 'या' ५ मंदिरांत पुरुषांना आहे बंदी, कारण वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का

Yashwant Kshirsagar

आश्चर्यकारक परंपरा

आपल्याला स्त्रियांना मंदिरात बंदी असल्याच्या कथा माहीत आहेत, पण भारतात काही मंदिरे अशी आहेत जिथे पुरुषांना प्रवेश नाकारला जातो. चला जाणून घेऊया या अनोख्या ठिकाणांची माहिती.

अट्टुकल भगवती मंदिर

केरळातील प्रसिद्ध अट्टुकल भगवती मंदिरात 'पोंगाला' उत्सवादरम्यान हजारो स्त्रिया एकत्र येऊन प्रसाद तयार करतात. या दिवशी मंदिराच्या आवारात पुरुषांचा पूर्णपणे प्रवेश निषिद्ध असतो.

पोंगाला उत्सवाचे महत्व

हा उत्सव कायमस्वरूपी बंदी नाही, तर स्त्रियांना व्यत्ययमुक्त आध्यात्मिक अनुभव देण्यासाठी तात्पुरते बदल केले जातात. स्त्रियांचे सामर्थ्य दाखवणारा उत्सव आहे.

चक्कुलथुकावू मंदिर

केरळ मधील देवी भगवतीला समर्पित या मंदिरात दरवर्षी 'नारी पूजा' होते. या दिवशी पुरुषांना मंदिरात प्रवेश मिळत नाही. स्त्रियांची विशेष पूजा केली जाते.

नारी पूजेची अनोखी प्रथा

स्त्रिया उपवास करतात आणि एक पुरुष पुजारी त्यांच्या पाय धुतो. ही प्रतीकात्मक कृती पारंपारिक पुरुष-सत्ता श्रेणीला उलटवून टाकते.

कुमारी अम्मन मंदिर

तामिळनाडूतील हे मंदिर कन्या दुर्गेला समर्पित आहे. विवाहित पुरुषांना गर्भगृहात प्रवेश मिळत नाही. फक्त अविवाहित पुरुष किंवा संन्यासींनाच परवानगी.

ब्रह्म मंदिर

राजस्थानातील, पुष्कर येथील एकमेव ब्रह्म मंदिरात विवाहित पुरुषांना गाभाऱ्यात प्रवेश निषिद्ध आहे. देवी सरस्वतीच्या शापामुळे हा नियम असल्याचे मानले जाते.

