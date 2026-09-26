महाराष्ट्रात आढळणाऱ्या या १० फुलपाखरांची मराठी नावं माहित आहेत का?

Pranali Kodre

फुलपाखरं

फुलपाखरं नेहमीच त्यांच्या रंगीबेरंगी आणि आकर्षक पंखांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत असतात.

Marathi Names of Maharashtra Butterflies

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Sakal

महाराष्ट्रात आढळणारे फुलपाखरे

महाराष्ट्रात २०० हून अधिक फुलपाखरांच्या प्रजाती आढळतात, यातीलच काही फुलपाखरांची मराठी नावं जाणून घेऊ.

Marathi Names of Maharashtra Butterflies

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Sakal

कृष्णकमलिनी

पंखाला गडग पिवळा रंग आणि काळी छटा असणारे फुलपाखरू म्हणजे 'कृष्णकमलिनी' (Tawny Coster).

Tawny Coster

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Sakal

कृष्ण नरेश

राखाडी रंगाचे आणि त्याच्या पंखांच्या कडावर मोरपिसासारखी डिझाईन असणारं हे फुलपाखरू 'कृष्ण नरेश' (Black Rajah) म्हणून ओळखले जाते.

Black Rajah Butterfly

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Sakal

'गुलाबी मदालसा'

गुलाबी - काळ्या रंग छटांचे फुलपाखरू 'गुलाबी मदालसा' (Common Rose) म्हणून ओळखले जाते.

Common Rose Butterfly

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Sakal

रंभा

गडद पिवळ्या आणि काळ्या रंगांची रंगछटा असलेलं आणि भारतात बऱ्याचदा आढळणारं फुलपाखरू म्हणजे 'रंभा' (Indian Red Admiral).

Indian Red Admiral Butterfly

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Sakal

कंचा रुईकर

काळ्या रंगांचे पंख आणि मध्ये सुंदर आकाशी रंगांची डिझाईन असलेलं काचेसारखे पंख दिसणारे फुलपाखरू 'कंचा रुईकर' (Glassy Tiger) म्हणून ओळखले जाते.

Glassy Tiger Butterfly

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Sakal

रुईकर

पिवळ्या रंगाचे छोटे पंख आणि काळी-पांढरी छटा असलेलं फुलपाखरू 'रुईकर' (Plain Tiger) म्हणून ओळखले जाते.

Plain Tiger Butterfly

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Sakal

हबशी

संपूर्ण काळे आणि पंखांच्या कडांना पांढरे ठिबके असणारं फुलपाखरू म्हणजे 'हबशी' (Common Crow).

Common Crow Butterfly

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Sakal

तृण पिलाती

संपूर्ण पिवळ्या रंगांत रंगलेलं सुंदर फुलपाखरू म्हणजे 'तृण पिलाती' (Common Grass Yellow).

Common Grass Yellow Butterfly

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Sakal

पितनेत्री भिरभिरी

फिटक तपकेरी रंगांचे पंथ असलेलं आणि त्यावर नाजूक डिझाईन असलेलं फुलपाखरू म्हणजे 'पितनेत्री भिरभिरी' (Lemon Pansy).

Lemon Pansy Butterfly

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Sakal

लाल कवडा

पांढऱ्या रंगांचे पंख आणि वरच्या कडाला काळी पांढरी डिझाईन आणि खालच्या बाजूला पिवळी-पांढरी डिझाईन असलेलं फुलपाखरू म्हणजे 'लाल कवडा' (Red Pierrot).

Red Pierrot Butterfly

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Sakal

महाराष्ट्राचे राज्य फुलपाखरू

पंखावर काळ्या आणि आकाशी रंगछटा असलेलं फुलपाखरू ज्याला 'नीलवंत' (Blue Mormon) म्हणतात, ते महाराष्ट्राचे राज्य फुलपाखरू देखील आहे.

Blue Mormon Butterfly

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Sakal

उर्वशी

अत्यंत रंगबेरंगी आणि स्थलांतर करणारे फुलपाखरू म्हणजे 'उर्वशी' (Painted Lady).

Painted Lady Butterfly

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Sakal

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Sakal

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