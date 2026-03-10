धर्माच्या सीमा ओलांडून प्रेम! 'या' 10 भारतीय क्रिकेटपटूंनी केलंय आंतरधर्मीय लग्न

Anushka Tapshalkar
जसप्रीत बुमराह आणि स्पोर्ट्स प्रेझेंटर संजना गणेशन यांनी २०२१ मध्ये गोव्यात खाजगी विवाह केला. त्यात सिख "आनंद कारज" आणि हिंदू विधी दोन्ही साजरे करण्यात आले.
शिखर धवन यांनी आपल्या आयरिश मित्रिणी सोफी शाईनशी लग्न केले. हा आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरधर्म विवाह प्रेमाच्या सीमा ओलांडतो, आणि त्यांचा संसार प्रेम, समर्थन आणि एकमेकांची समज यावर आधारित आहे.
२०१७ मध्ये झहीर खान आणि बॉलिवूड अभिनेत्री सागरिका घटगे यांनी कोर्टमध्ये विवाह केला. झहीर मुस्लीम आणि सागरिका हिंदू असूनही, त्यांचे लग्न साधेपण आणि आदराने भरलेले होते. त्यांना एक मुलगा आहे.
शिवम दुबे आणि मॉडेल-व्हॉइसओव्हर आर्टिस्ट अंजुम खान यांनी २०२१ मध्ये विवाह केला. दोघांच्या लग्नात हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही परंपरा साजऱ्या करण्यात आल्या. त्यांना आता दोन मुले आहेत – अयान आणि महविष.
अजित आगारकर आणि फातिमा घडियाळी यांनी २०२२ मध्ये विवाह केला. हिंदू अजित आणि मुस्लीम फातिमा यांचा हा विवाह प्रेम आणि सुसंगततेवर आधारित आहे.
मोहम्मद कैफ आणि पत्रकार पूजा यादव यांनी २०११ मध्ये विवाह केला. पूजा हिंदू आणि कैफ मुस्लीम असूनही, ते आपले घर सांस्कृतिक समरसतेने भरलेले ठेऊन आपल्या दोन मुलांचे संगोपन करतात.
दिनेश कार्तिक आणि स्क्वॉश स्टार दीपिका पल्लिकल यांचे २०१५ मधील विवाह हिंदू-ख्रिश्चन दोन्ही परंपरांचे मान ठेवून दोन वेगळ्या विधींसह साजरे केले गेले. त्यांना आता जुने जुडे मुले आहेत.
युवराज सिंग आणि अभिनेत्री हॅझल कीच यांचे २०१६ मधील विवाह एक भव्य सोहळा होता. हॅझलने विवाहानंतर गुरबसंत कौर हे नाव स्वीकारले आणि दोघांना दोन मुलं आहेत.
१९६८ मध्ये मंसूर अली खान पटौदी आणि बॉलिवूड अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांनी विवाह केला. शर्मिलाने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि त्यांना तीन मुले – सैफ, सोहा आणि सबा – आहेत.
विनोद कांबली यांनी २०१० मध्ये दुसऱ्या विवाहात अँड्रिया हेविट (ख्रिश्चन) सोबत विवाह केला. कांबलीने स्वतः ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला.
