Roadster हवेत उडणाऱ्या रोडस्टरची किंमत किती? काय आहेत वैशिष्ठ्ये?

सकाळ डिजिटल टीम
टेस्लाच्या हवेत झेप घेऊन गिरक्या मारणाऱ्या नव्या रोडस्टरची टेस्ट जगासमोर सादर करण्यात आली.
Tesla Roadster
Esakal
रॉकेट प्रकारातील रोडस्टर रॅम्पवरून १५ ते २० फूट उंच झेप घेऊन पुढे उतरते.
Tesla Roadster
Esakal
टेस्लाने रोडस्टरची परफॉर्मन्स, थ्रस्ट आणि रॉकेट अशी तीन नवी मॉडेल्स सादर केली आहेत.
Tesla Roadster
Esakal
टेस्लाच्या दाव्यानुसार रोडस्टर अवघ्या ०.८१ सेकंदांत ताशी ६० मैलांचा वेग गाठू शकते.
Tesla Roadster
Esakal
गाडीमध्ये दहा नोझल असून उच्च दाबाचा वायू सोडून ती हवेत नियंत्रित केली जाते.
Tesla Roadster
Esakal
थ्रस्टर गाडीला हवेत उचलते, दिशा नियंत्रित करते आणि दबाव कमी करून सुरक्षित उतरवते.
Tesla Roadster
Esakal
मस्क यांनी २०१८ मध्ये त्यांची खासगी रोडस्टर फाल्कन रॉकेटद्वारे अवकाशात पाठवली होती.
Tesla Roadster
Esakal
बुकिंग यादीनुसार परफॉर्मन्स मॉडेलची किंमत ४५ लाख, तर थ्रस्टची २ कोटी २५ लाख रुपये आहे.
Tesla Roadster
Esakal
Dolphin Intelligence
ESakal