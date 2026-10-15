समुद्रात राहूनही खारं पाणी पित नाहीत डॉल्फिन, तहान कशी भागवतात?

सकाळ डिजिटल टीम
डॉल्फिन समुद्रात राहत असल्या तरी त्या थेट खारे समुद्राचे पाणी पीत नाहीत.
Dolphin
Esakal
डॉल्फिनच्या शरीराला आवश्यक असणारे पाणी त्यांना मुख्यतः खाल्लेल्या माशांमधून मिळते.
Dolphin
Esakal
समुद्राच्या पाण्यातील जास्त मीठ शरीरासाठी योग्य नसल्यामुळे डॉल्फिन त्यावर अवलंबून राहत नाहीत.
Dolphin
Esakal
डॉल्फिन नियमितपणे मासे खातात आणि त्यातून शरीराला आवश्यक पाण्याचा काही भाग मिळतो.
Dolphin
Esakal
डॉल्फिन अत्यंत बुद्धिमान समुद्री प्राणी असून त्यांच्यात संवादाची अनोखी पद्धत असते.
Dolphin
Esakal
जंगली डॉल्फिन एकमेकांना विशिष्ट शिट्टीच्या आवाजातून वेगवेगळ्या पद्धतीने हाक मारतात.
Dolphin
Esakal
प्रत्येक डॉल्फिनची विशिष्ट शिट्टी वाजवण्याची पद्धत असते. त्यामुळे इतर डॉल्फिन तिला ओळखतात.
Dolphin
Esakal
डॉल्फिनची ही शिट्टी समुद्रातील त्यांच्या सामाजिक संवादाचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते.
Dolphin
Esakal
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