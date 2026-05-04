थलपती विजयचं मूळ नाव तुम्हाला माहितीये का?

Shubham Banubakode
चित्रपटसृष्टीनंतर थलपती विजयने आता राजकारणातही आपली छाप उमटवण्यास सुरुवात केली आहे.
Thalapathy Vijay Real Name Revealed
esakal
तमिळनाडूच्या राजकारणात त्यांच्या रूपाने एक नवा पर्याय समोर आला असून, २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने आघाडी घेतली आहे.
विजयची राजकीय एंट्री राज्याच्या राजकारणात मोठा बदल घडवू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, त्यांच्या नावापुढे ‘थलपती’ ही उपाधी का लावली जाते, याबद्दल अनेकांना उत्सुकता आहे.
ही पदवी त्याला त्यांच्या चाहत्यांनी दिली असून तमिळ भाषेत ‘थलपती’ म्हणजे ‘कमांडर’ किंवा ‘सेनापती’ असा अर्थ होतो.
चित्रपटांमधील दमदार ॲक्शन आणि प्रभावी भूमिकांमुळे चाहत्यांनी त्याला प्रेमाने ही उपाधी दिली.
हळूहळू ‘थलपती’ हीच त्यांची ओळख बनली आणि आज तो ‘थलपती विजय’ या नावानेच ओळखला जातो.
विजय यांचे पूर्ण नाव जोसेफ विजय चंद्रशेखर असे आहे.
