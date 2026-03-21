हत्ती सफारीसाठी प्रसिद्ध आहे 'हा' ऐतिहासिक किल्ला!

Aarti Badade
राजस्थानमधील जयपूरजवळ 'माओता' तलावाच्या काठावर, एका उंच टेकडीवर भव्य 'अंबर' किंवा 'आमेर' किल्ला वसलेला आहे.
राजा मानसिंह यांनी १६ व्या शतकात बांधलेला हा किल्ला युनेस्को (UNESCO) जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत मानाने समाविष्ट आहे.
येथील हत्ती सफारी पर्यटकांना थेट राजेशाही काळात घेऊन जाते; संध्याकाळी होणारा 'लाईट अँड साऊंड शो' पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे.
हा किल्ला लाल वाळूचा दगड आणि पांढऱ्या संगमरवरापासून बनलेला असून, यात हिंदू आणि मुघल वास्तुकलेचे सुंदर मिश्रण पाहायला मिळते.
किल्ल्याच्या आत असलेला जगप्रसिद्ध 'शीश महाल', विस्तीर्ण अंगण आणि तलावाचे निसर्गरम्य दृश्य पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करते.
आमेर किल्ला हा ऐतिहासिक काळातील कछवाहा राजपूत राजांची राजधानी होता, जो आजही आपल्या भव्यतेने उभा आहे.
आमेर किल्ल्यासोबतच तुम्ही हवा महल, सिटी पॅलेस, जंतर मंतर आणि नाहरगड किल्ल्याला भेट देऊन राजस्थानच्या संस्कृतीचा अनुभव घेऊ शकता.
Konkan tourism in summer
sakal