पाण्यात राहूनही पाणी न पिणारा प्राणी कोणता?

Aarti Badade
दिवसभर पाण्यात राहूनही, बेडूक तोंडाने पाणी पीत नाही. हा प्राणी आपल्या त्वचेतून पाणी शोषून घेतो!
ही प्रक्रिया ऑसमोसिस (Osmosis) म्हणून ओळखली जाते. यामुळे बेडूक पाण्यात जिवंत राहू शकतो.
बेडकाची त्वचा खास प्रकारची असते, जी पाण्यातील ओलावा शोषून घेते.
बेडूक पाण्यात असताना श्वसनासाठी देखील त्वचेचा वापर करतो.
अनेक संस्कृतींमध्ये बेडकाला पावसाचा दूत मानले जाते.
बेडूक नदी, तलाव, धरण आणि जंगलातील पाणथळ जागी आढळतो.
बेडूक हा एक असा अद्भुत जीव आहे, ज्याला पाण्याच्या संपर्कात राहूनही तोंडाने पाणी पिण्याची गरज नसते.
