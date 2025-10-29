हिवाळ्यातील 'सुपरफूड'! अशक्तपणासह हे एक कंदमूळ खाण्याचे आहेत अनेक फायदे

Aarti Badade
सुरण कंद (Suran Kand) हा उष्ण आणि पौष्टिक गुणधर्मांनी परिपूर्ण असून, हिवाळ्यात शरीराला ऊब देण्यासाठी आहारात घेतला जातो.
सुरणामध्ये व्हिटामिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक असल्याने, तो रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून सर्दी-खोकल्यापासून बचाव करतो.
सुरणातील फायबरमुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि बद्धकोष्ठता, गॅस तसेच अपचनाच्या समस्यांवर फायदा होतो.
सुरण सांधेदुखी, स्नायू ताण आणि सूज यावर आराम देतो, ज्यामुळे हिवाळ्यात वाढणाऱ्या त्रासावर तो उपयुक्त ठरतो.
सुरणात आयर्न असल्याने रक्ताची पातळी वाढते आणि थकवा-अशक्तपणा दूर होतो; तसेच फायबरमुळे वजन नियंत्रणात राहते.
सुरणातील व्हिटामिन A आणि C मुळे त्वचेचा कोरडेपणा कमी होतो, ओलावा मिळतो; तसेच केस गळती आणि कोंड्यावरही फायदा होतो.
कच्चे सुरण खाऊ नये; तसेच मूळव्याध, पित्त आणि घसा खवखवण्याचा त्रास असणाऱ्यांनी लिंबू किंवा चिंच घालूनच मर्यादित प्रमाणात सेवन करावे.
