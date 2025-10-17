शरीराचा 'दुसरा हृदय' कोणता?

Aarti Badade
तुम्हाला माहीत आहे का? आपल्या शरीरातील पिंडऱ्यांच्या स्नायूंना (Calf Muscles) मानवाचे दुसरे हृदय म्हटले जाते. पण या स्नायूंना हे महत्त्वाचे नाव का दिले गेले आहे?
जेव्हा रक्त पायांमध्ये पोहोचते, तेव्हा ऑक्सिजनविरहित झालेले हे रक्त गुरुत्वाकर्षणाच्या विरोधात हृदयाकडे परत ढकलावे लागते. हे काम पिंडऱ्यांचे स्नायू करतात.
पिंडऱ्यांचा पंप: जेव्हा तुम्ही चालता किंवा पाय हलवता, तेव्हा पिंडऱ्यांचे स्नायू आकुंचन (Contract) पावतात. या आकुंचनामुळे शिरांमध्ये असलेले रक्त वरच्या दिशेने (हृदयाकडे) ढकलले जाते.
पिंडऱ्यांचे स्नायू शिरांमधील झडपांच्या (Valves) प्रणालीसोबत काम करतात. हे स्नायू रक्त पुढे ढकलतात, तर झडपा रक्त मागे येण्यापासून रोखतात.
या स्नायूंच्या आणि झडपांच्या सुरळीत कार्यामुळे रक्ताचा प्रवाह एकमार्गी (One-way) राहतो. यामुळे शिरांमध्ये रक्त गोठण्यास (Blood Clot) प्रतिबंध होतो.
पिंडऱ्यांचे स्नायू रक्ताच्या परिभ्रमणात (Blood Circulation) हृदयासारखेच महत्त्वपूर्ण कार्य करतात.संपूर्ण शरीरात रक्ताभिसरण सुरळीत ठेवण्यासाठी हे 'दुसरे हृदय' अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
आपले रक्ताभिसरण (Circulation) चांगले ठेवण्यासाठी चालणे, धावणे किंवा पाय हलवण्यासारखे व्यायाम नियमित करा आणि आपल्या 'दुसऱ्या हृदयाला' निरोगी ठेवा!
