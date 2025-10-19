कोलेस्ट्रॉलचा त्रास? हा मसाला आहे रामबाण उपाय!

Aarti Badade

लवंग

लवंग (Clove) हा एक भारतीय मसाला आहे जो केवळ अन्नाची चव वाढवत नाही, तर एकूण आरोग्यासाठी आणि विशेषतः हृदयासाठी खूप चांगला आहे.

लवंगातील औषधी गुणधर्म

लवंगामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, अँटी-इंफ्लेमेटरी (दाहक-विरोधी) आणि अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म असतात. हे संयुगे ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करतात, जे हृदयरोगाचे प्रमुख कारण आहे.

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणासाठी प्रभावी

लवंग पूरक आहार घेतल्याने उच्च कोलेस्ट्रॉल असलेल्या लोकांमध्ये वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) लक्षणीयरीत्या घटले असल्याचे एका अभ्यासात दिसून आले आहे. यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

धमन्यांच्या संरक्षणासाठी

लवंगामध्ये आढळणारे मुख्य संयुग युजेनॉल (Eugenol) एलडीएल कोलेस्ट्रॉलचे ऑक्सिडेशन रोखण्यास मदत करते. ऑक्सिडाइज्ड एलडीएल धमन्यांमध्ये प्लेक तयार करते.

हृदयविकाराचा धोका कमी

युजेनॉलमुळे धमन्यांमध्ये प्लेक जमा होण्यास प्रतिबंध होतो. त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा धोका कमी होतो.

लवंग खाण्याची योग्य पद्धत

दररोज गरम पाण्यात ५-१० मिनिटे भिजवून ठेवलेली लवंग चहा म्हणून पिऊ शकता. तुम्ही ते करी, सूप, बेक्ड पदार्थ किंवा स्मूदीमध्ये मसाल्याच्या स्वरूपात देखील वापरू शकता.

महत्त्वाच्या टिप्स (काळजी घ्या)

मर्यादित प्रमाणात लवंग खाणे ठीक आहे. जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास, यकृताला हानी पोहोचू शकते किंवा पोटाच्या समस्या वाढू शकतात.

सल्ला

गर्भवती, स्तनपान करणाऱ्या महिला किंवा गंभीर आजार असलेल्या लोकांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

