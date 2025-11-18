New Suv Car : TATA Sierra देणार Hyudai Creta, Grand Vitara ला टक्कर, किंमत सामान्यांनाही परवडेल...

Sandeep Shirguppe

भारतीय SUV आयकॉन पुन्हा रस्त्यावर

भारत ज्यावेळी ऑटोमोबाईल क्षेत्रात उभारी घेत होता. त्यावेळी १९९० साली टाटाने सियारा (TATA Sierra) गाडी बाजारात आणली होती. ती पुन्हा आपल्याला पहायला मिळणार आहे.

TATA Sierra

|

esakal

तीन पर्यायात मिळणार गाडी

टाटा नव्याने सादर करत असलेल्या सियाराचे पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रीकमध्ये असे तीन पर्याय असणार आहेत.

TATA Sierra

|

esakal

२५ नोव्हेंबर २०२५ ला लाँच

कंपनीने टीझर्स सादर केला आहे यामध्ये Sierra EV ची एक झलक दाखवली आहे. ग्राहकांना याची मोठी उत्सुकता लागली आहे.

TATA Sierra

|

esakal

फ्युचरिस्टिक आणि प्रीमियम डिझाइन

LED DRLs, बॉक्सी सिग्नेचर डिझाइन, मोठी काच क्लासिक लूक आधुनिक स्टाईलमध्ये टाटा सियारा ग्राहकांच्या पसंतीला येणार आहे.

TATA Sierra

|

esakal

अॅडव्हान्स इंटीरियर फीचर्स

ट्रिपल-स्क्रीन केबिन, पॅनोरॅमिक सनरूफ, 360° कॅमेरा, Level-2 ADAS सर्वात प्रीमियम टाटा SUV म्हणून याची बाजारात ओळख होणार.

TATA Sierra

|

esakal

आरामदायी व Spacious मागील सीट सेक्शन

तीन हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, सनशेड्स आणि अधिक लेगरूम फॅमिली-फ्रेंडली कार म्हणून सियाराकडे पाहिले जात आहे.

TATA Sierra

|

esakal

EV मध्ये शक्तिशाली बॅटरी

55 kWh आणि 65 kWh बॅटरी पॅक कर्व्ह EV आणि हॅरियर EVसारखी दमदार रेंज याची असणार आहे.

TATA Sierra

|

esakal

या वाहनांना थेट टक्कर

बाजारात इतर कंपन्यांच्या वाहनांना टक्कर देण्यासाठी याची किंमत ₹11 लाखांपासून सुरू Hyundai Creta, Grand Vitara यांना टक्कर देण्यासाठी या कारची निर्मीती केल्याचे बोलले जात आहे.

TATA Sierra

|

esakal

आणखी पाहा...