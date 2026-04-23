कमी मीठ खाणे किती धोकादायक ठरू शकते?

मिठाचा संतुलित वापर महत्त्वाचा

नेहमी आपल्याला 'जास्त मीठ खाणे टाळा' असा सल्ला दिला जातो. परंतु, निरोगी राहण्यासाठी शरीरात मिठाचे प्रमाण योग्य असणेही तितकेच आवश्यक आहे. मीठ पूर्णपणे बंद करणे आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

Low salt side effects

|

Sakal

रक्तदाब कमी होण्याचा धोका

मिठामध्ये सोडियम असते, जे रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. शरीरात मिठाची कमतरता निर्माण झाल्यास रक्तदाब अचानक कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे प्रकृती बिघडू शकते.

Low salt side effects

|

Sakal

चक्कर येणे आणि अशक्तपणा

रक्तदाब कमी झाल्यामुळे मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा प्रभावित होतो. यामुळे वारंवार चक्कर येणे, डोळ्यांसमोर अंधारी येणे आणि शरीरात प्रचंड अशक्तपणा जाणवू लागतो.

Low salt side effects

|

Sakal

थायरॉईडचा वाढता धोका

आपण वापरत असलेल्या मिठातून शरीराला आयोडीन मिळते. जर आहारात मिठाचे प्रमाण अत्यंत कमी असेल, तर आयोडीनच्या कमतरतेमुळे थायरॉईड ग्रंथींच्या कार्यात अडथळा निर्माण होऊन आजारांचा धोका वाढतो.

Low salt side effects

|

Sakal

इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन बिघडते

शरीरातील पेशींच्या कार्यासाठी आणि पाण्याचे प्रमाण संतुलित ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रोलाइट्स आवश्यक असतात. मीठ कमी खाल्ल्याने हे संतुलन बिघडते, ज्याचा परिणाम थेट आरोग्यावर होतो.

Low salt side effects

|

Sakal

स्नायूंचे पेटके आणि थकवा

स्नायूंच्या आकुंचन आणि प्रसरणासाठी सोडियमची गरज असते. सोडियमची पातळी खालावल्यास स्नायूंमध्ये पेटके (Cramps) येणे, जडपणा जाणवणे आणि सतत थकवा येणे यांसारख्या समस्या उद्भवतात.

Low salt side effects

|

Sakal

तज्ज्ञांचा सल्ला आणि निष्कर्ष

मीठ पूर्णपणे वर्ज्य करण्याऐवजी ते मर्यादित प्रमाणात खाणे हिताचे आहे. तुम्हाला उच्च रक्तदाब किंवा किडनीचा त्रास असल्यास, मीठ किती प्रमाणात घ्यावे यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

