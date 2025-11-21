सासवड तालुक्यातील कोडीत गावातील हे मंदिर आहे भाविकांसाठी श्रद्धेचे प्रतीक!

Aarti Badade

श्रीनाथ म्हस्कोबा मंदिर

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात वीर या गावात श्रीनाथ म्हस्कोबा जागरूक देवस्थान आहे. हे मंदिर लाखो भाविकांसाठी श्रद्धेचे प्रतीक आहे.

Veer Mhaskoba Mandir Kodit saswad

धार्मिक महत्त्व

श्रीनाथ म्हस्कोबा हे काशीचे कोतवाल (Kotwal of Kashi) असलेल्या श्री काळेभैरव (Kala Bhairava) यांचा एक अवतार मानले जातात.

मंदिराचे स्थापत्य

हे मंदिर भव्य दगडी बांधकाम असलेले असून, ते नागर शैली (Nagara Style) मध्ये बांधलेले आहे. यात सभामंडप आणि गाभारा अशी रचना आहे.

मंदिराचे स्थान

हे मंदिर पूर्णगंगा नदीच्या (Purnaganga River) काठावर वसलेले आहे आणि ते पुणे व सातारा जिल्ह्याच्या सीमेवर आहे.

सोन्याचा कळस

या मंदिरावर १ मे २००९ रोजी सोन्याचा कळस (Golden Kalasha) बसवण्याचा भव्य सोहळा पार पडला होता, ज्यामुळे मंदिराचे सौंदर्य अधिक वाढले आहे.

पुणे ते वीरचा मार्ग

पुणे ते वीर (Saswad) जाण्यासाठी तुम्ही पुणे – सासवड – कोडीत मार्गाचा किंवा पुणे – कापूरहोळ – नारायणपूर – कोडीत मार्गाचा वापर करू शकता.

जवळचे ठिकाण

हे मंदिर नारायणपूर येथील श्री दत्त मंदिराच्या जवळच आहे. येथे दरवर्षी मोठा उत्सव साजरा होतो, ज्याला भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात.

