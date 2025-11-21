सासवड तालुक्यातील कोडीत गावातील हे मंदिर आहे भाविकांसाठी श्रद्धेचे प्रतीक!

Aarti Badade
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात वीर या गावात श्रीनाथ म्हस्कोबा जागरूक देवस्थान आहे. हे मंदिर लाखो भाविकांसाठी श्रद्धेचे प्रतीक आहे.
श्रीनाथ म्हस्कोबा हे काशीचे कोतवाल (Kotwal of Kashi) असलेल्या श्री काळेभैरव (Kala Bhairava) यांचा एक अवतार मानले जातात.
हे मंदिर भव्य दगडी बांधकाम असलेले असून, ते नागर शैली (Nagara Style) मध्ये बांधलेले आहे. यात सभामंडप आणि गाभारा अशी रचना आहे.
हे मंदिर पूर्णगंगा नदीच्या (Purnaganga River) काठावर वसलेले आहे आणि ते पुणे व सातारा जिल्ह्याच्या सीमेवर आहे.
या मंदिरावर १ मे २००९ रोजी सोन्याचा कळस (Golden Kalasha) बसवण्याचा भव्य सोहळा पार पडला होता, ज्यामुळे मंदिराचे सौंदर्य अधिक वाढले आहे.
पुणे ते वीर (Saswad) जाण्यासाठी तुम्ही पुणे – सासवड – कोडीत मार्गाचा किंवा पुणे – कापूरहोळ – नारायणपूर – कोडीत मार्गाचा वापर करू शकता.
हे मंदिर नारायणपूर येथील श्री दत्त मंदिराच्या जवळच आहे. येथे दरवर्षी मोठा उत्सव साजरा होतो, ज्याला भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात.
