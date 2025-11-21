अयोध्येवर भगव्याची शोभा! राम मंदिरावर ध्वज फडकण्यामागचे धार्मिक, ऐतिहासिक कारण काय?

Aarti Badade
२५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी श्री राम जन्मभूमी मंदिराच्या मुख्य शिखरावर भव्य धर्मध्वज फडकवला जाईल. हा बांधकामाचा अंतिम आणि पवित्र टप्पा आहे.
हा ध्वज खोल भगव्या रंगाचा असेल. तो २२ फूट लांब आणि ११ फूट रुंद आहे, जो ४२ फूट उंच ध्वजस्तंभावर स्थापित होईल.
भगवा रंग सनातन परंपरेत त्याग, शौर्य, भक्ती आणि सत्याचे सर्वोच्च प्रतीक मानला जातो.
ध्वजावर इक्ष्वाकु राजवंश (रघुकुळ) चे शाही चिन्ह असलेले कोविदार (कचनार) वृक्षाचे प्रतीक आहे, जे वालमिकी रामायणात वर्णित आहे.
या ध्वजावर ओम कार आणि भगवान सूर्याची प्रतिमा देखील आहे, कारण प्रभू श्रीराम हे सूर्यवंशी (Suryavanshi) आहेत.
गरुड पुराण आणि वास्तुशास्त्रानुसार, ज्या मंदिरात ध्वज फडकवला जातो, त्या मंदिरात देवता निवास करते, अशी पुष्टी होते.
मंदिराच्या शिखरावरचा ध्वज दैवी ऊर्जेचे अभिसरण (Convergence of Divine Energy) सूचक आहे. जिथे ध्वज फडकतो, तिथे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करत नाही.
हा ध्वज दूरवरून येणाऱ्या भक्तांना रामराज्याच्या पुनर्स्थापनेचा संकेत देईल आणि देवाच्या भेटीचे आमंत्रण (तुलसीदासांच्या रामचरितमानस नुसार) असेल.
ध्वजारोहणापूर्वी ५ दिवसांचा विशेष धार्मिक विधी सुरू झाला आहे. काशीचे विद्वान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
