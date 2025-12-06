जपानी लोकांची ‘हारा हाची बू’ पद्धत वापरा अन् वजन कमी करा!

Aarti Badade
जपानचे लोक त्यांच्या उत्कृष्ट तंदुरुस्ती (Fitness) आणि दीर्घायुष्यासाठी (Longevity) जगभर ओळखले जातात. त्यांचे रहस्य फक्त आहारातच नाही, तर जेवणाच्या पद्धतीमध्ये दडलेले आह
'हारा हाची बू' (Hara Hachi Bu) हा एक प्राचीन जपानी सिद्धांत आहे. याचा साधा पण गहन अर्थ आहे: 'तुमचे पोट 80 भरेपर्यंतच भोजन करा'.
या नियमानुसार, जपानी लोक कधीही गळ्यापर्यंत किंवा पूर्ण भरलेल्या पोटाने जेवण करत नाहीत. यामुळे पचनावर अतिरिक्त ताण (Strain on Digestion) पडत नाही.
डॉक्टरांच्या मते, तुम्ही रोज 80% भूक ठेवून जेवण थांबवल्यास, काही काळानंतर तुमचे शरीर स्वतःच खाण्याची योग्य मात्रा (Portion Size) ओळखायला लागते.
पोट पूर्ण भरलेले नसल्यामुळे आळस (Lethargy) येत नाही. शरीर हलके आणि सक्रिय (Active) वाटते, ज्यामुळे दिवसभर ऊर्जा (Energy) टिकून राहते.
अति खाणे (Overeating) टाळल्यामुळे उष्मांक (Calories) कमी होतात आणि वजन (Weight) नैसर्गिकरित्या नियंत्रणात राहते. यामुळे पचनक्रिया (Digestion) सुरळीत चालते.
कमी उष्मांक (Calorie Restriction) सेवन केल्यामुळे गंभीर आजारांचा धोका कमी होतो आणि दीर्घायुष्य (Longevity) मिळते. हा नियम अनेक पिढ्यांपासून पाळला जातो.
